У Норвегії ідентифікували останки воїна 800-річної давнини: знахідка підтверджує події середньовічної саги

Науковці підтвердили, що кістки, знайдені в колодязі норвезького замку Сверресборг, належать герою давньої саги, написаної понад 800 років тому.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі iScience, пише CNN.

У середньовічній "Сазі про Сверріра" згадана історія короля Сверріра Сігурдссона і його боротьба за трон у Норвегії. В одному з епізодів саги йдеться про те, як у 1197 році під час нападу на замок Сверресборг загарбники скинули тіло загиблого в колодязь, щоб отруїти воду для мешканців фортеці.

У сазі є лише один рядок про "Колодязну людину": "Вони взяли мертвого чоловіка і кинули його в колодязь, а потім засипали камінням".

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Археологи натрапили на ці останки ще в 1938 році, коли виявили кістки під камінням на дні колодязя. Однак тоді технології не дозволяли провести детальне дослідження, і тільки зараз завдяки сучасним методам, як-от генетичне секвенування та радіовуглецеве датування, вчені змогли проаналізувати, ким була ця людина.

Генетичний аналіз зубів підтвердив, що останки належать чоловікові з епохи, описаної у сазі. Науковці змогли реконструювати його зовнішність і встановити походження, порівнюючи його ДНК із сучасними даними про норвежців.

Дослідження показало, що це був чоловік віком від 30 до 40 років із світло-русявим або білявим волоссям, середнім тоном шкіри та блакитними очима. Науковці також встановили, що він походить з південної Норвегії, хоча спершу вважали, що він належав до місцевих мешканців центральної частини країни, де й розташований замок.

Цей факт здивував дослідників, адже нападники, які атакували замок, також походили з півдня Норвегії. Це вказує на те, що загарбники могли скинути в колодязь тіло одного зі своїх загиблих товаришів.

"Це вперше, коли нам вдалося знайти людину, яку згадують у середньовічному тексті. Це велика рідкість, адже більшість історій тієї епохи засновані на легендах і не завжди мають підтвердження в археологічних знахідках", – зазначив один із авторів дослідження Майкл Д. Мартін.

"Сага про Сверріра" описує події періоду боротьби за трон у Норвегії після смерті короля Сігурда Муна, який був убитий своїм братом. Король Сверрір, що назвав себе сином Сігурда, очолив армію під назвою Біркебейнер – воїнів, які через свою скруту носили взуття з березової кори. Їхніми противниками були Баглери – прихильники католицької церкви.

Раніше ми розповідали, що вчені за ДНК визначили особу офіцера, який загинув в експедиції майже 200 років тому.