У Шотландії школяр натрапив на уламки військового судна XVIII століття: його відшукали археологи

У 2024 році під час пробіжки на Оркнейських островах Шотландії школяр натрапив на ребра дерев’яного корабля, що стирчали з піску на пляжі. Тепер археологи за допомогою місцевої громади відшукали на цьому місці військове судно XVIII століття.

Науковці припускають, що це – човен, який плавав під назвою "Граф Чатем" (Earl of Chatham) і брав участь у війні за незалежність США, інформує Associated Press.

Елементи затонулого корабля вперше виявили в лютому 2024 року, коли шторм зніс пісок, що вкривав судно. Місцеві фермери вивезли з того місця 12 тонн дубових колод, а науковці провели дослідження, аби ідентифікувати човен.

Датування деревини за кільцями показало, що корабель спорудили з матеріалів, що походять з південної Англії середини XVIII століття. Морський археолог Бен Сондерс каже, що науковцям пощастило, адже саме в той час "британська бюрократія почала працювати".

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Відтак науковцям вдалося проаналізувати архівні записи про кораблі, які затонули поблизу Оркнейських островів. Серед усієї чисельності дослідники відкинули північноєвропейські та ті, що були замалі за розміром або виготовлені з півночі Англії.

Після аналізу вчені припустили, що знайдене судно могло бути військовим кораблем "Графом Чатемом", який брав участь у війні за незалежність США. Він був 24-гарматним фрегатом Королівського флоту, який побудували на південному узбережжі Англії.

Судно відіграло важливу роль у військових кампаніях Британської імперії, зокрема у 1770-х роках брало участь у невдалій спробі корони утримати американські колонії.

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У 1784 році корабель продали і він почав плавати в арктичних водах біля Гренландії, де займалися виловом китів. У часи промислової революції китовий жир був важливим ресурсом, адже його використовували для змащування машин, пом’якшення тканин та освітлення вулиць.

Фахівці кажуть, що зміна клімату впливає на вітри навколо Британії та берегові лінії. Відтак знаходження уламків давно затонулих кораблів може стати більш поширеним явищем.

"Для мене одним з найважливіших здобутків цього проєкту стало усвідомлення того, настільки минуле в Сандеї (острові – ред.) постійно з вами – або видиме, або злегка приховане під поверхнею", – розповіла місцева жителька Рут Піс.

Раніше у США на дні океану знайшли судно часів Другої світової війни. На борту авіаносця була незвичайна знахідка – військовий джип.