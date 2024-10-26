Міндовкілля: Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції
Під час засідання сторін Водної конвенції ООН заблокували участь Росії у складі одного з органів цього міжнародного договору. Натомість на період 2025-2027 року до складу бюро конвенції увійде представниця від Держводагентства України.
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами 10-го засідання, що тривало протягом 23-25 жовтня в Любляні (Словенія).
Цьогоріч до зустрічі долучилися понад 500 учасників зі 100 країн світу.
У ході конференції українська делегація представила наявну екологічну ситуацію в країні. Учасники з України поділилися деталями щодо численних порушень у ході війни з боку РФ, зокрема стосовно забруднення річки Сейм та підриву Каховської ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу.
"Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів", – зауважили у відомстві.
За результатами голосування, представницю Держводагентства від України включили до складу бюро Водної конвенції на період від 2025 по 2027 роки. При цьому учасники заблокували участь у ньому Росії.
"Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля", – пояснила перша заступниця міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.
Нагадаємо, Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, або Водна конвенція – міжнародний договір та платформа, учасники якої займаються забезпеченням використання водних ресурсів, які проходять через кордони багатьох країн.
Спочатку конвенція планувалася як регіональний документ, але в 2016 році доступ до приєднання до неї відкрили для всіх держав-членів ООН.
Україна приєдналася до Водної конвенції у рік її прийняття – 1992-го. Наразі до неї долучилися понад 130 країн світу.
Засідання сторін конвенції проходять кожні три роки. У жовтні 2021 року Нарада Сторін обрала до складу бюро представників:
- Естонії;
- Словенії;
- Казахстану;
- Німеччини;
- Угорщини;
- Фінляндії;
- Сенегалу;
- Гани;
- Азербайджану;
- Франції;
- Швейцарії;
- Російської Федерації.
Серед основних обов’язків бюро виділяють вжиття заходів для розвитку робочого плану зусиль, пов’язаних із водною діяльністю, а також вжиття ініціатив щодо реалізації положень конвенції.
Нагадаємо, за підрахунками незалежного антикорупційного центру NGL.media, Україна втратила на окупованих Росією територіях близько 60 тисяч гектарів лісу вартістю понад 14 мільярдів гривень.