Міндовкілля: Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції

Представницю України обрали до складу бюро на період від 2025 до 2027 року

Під час засідання сторін Водної конвенції ООН заблокували участь Росії у складі одного з органів цього міжнародного договору. Натомість на період 2025-2027 року до складу бюро конвенції увійде представниця від Держводагентства України.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами 10-го засідання, що тривало протягом 23-25 жовтня в Любляні (Словенія).

Цьогоріч до зустрічі долучилися понад 500 учасників зі 100 країн світу.

У ході конференції українська делегація представила наявну екологічну ситуацію в країні. Учасники з України поділилися деталями щодо численних порушень у ході війни з боку РФ, зокрема стосовно забруднення річки Сейм та підриву Каховської ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу.

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"Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів", – зауважили у відомстві.

За результатами голосування, представницю Держводагентства від України включили до складу бюро Водної конвенції на період від 2025 по 2027 роки. При цьому учасники заблокували участь у ньому Росії.

"Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля", – пояснила перша заступниця міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.

Нагадаємо, Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, або Водна конвенція – міжнародний договір та платформа, учасники якої займаються забезпеченням використання водних ресурсів, які проходять через кордони багатьох країн.

Спочатку конвенція планувалася як регіональний документ, але в 2016 році доступ до приєднання до неї відкрили для всіх держав-членів ООН.

Україна приєдналася до Водної конвенції у рік її прийняття – 1992-го. Наразі до неї долучилися понад 130 країн світу.

Засідання сторін конвенції проходять кожні три роки. У жовтні 2021 року Нарада Сторін обрала до складу бюро представників:

Естонії;

Словенії;

Казахстану;

Німеччини;

Угорщини;

Фінляндії;

Сенегалу;

Гани;

Азербайджану;

Франції;

Швейцарії;

Російської Федерації.

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Серед основних обов’язків бюро виділяють вжиття заходів для розвитку робочого плану зусиль, пов’язаних із водною діяльністю, а також вжиття ініціатив щодо реалізації положень конвенції.

Нагадаємо, за підрахунками незалежного антикорупційного центру NGL.media, Україна втратила на окупованих Росією територіях близько 60 тисяч гектарів лісу вартістю понад 14 мільярдів гривень.