На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

На Сумщині зафіксували погіршення якості води з річки Сейм у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин.

Причину повторного забруднення з’ясовують, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Водночас якість води в Десні на водозаборі Броварів нормалізувалась, а на водозаборі Києва – дещо погіршилася.

У селі Чумакове зросло хімічне споживання кисню з 84,2 до 104,2 міліграма на дм³, при нормі 30 міліграмів на дм³, збільшився вміст завислих речовин.

Показники азоту амонійного зросли з 1,75 до 2,25 міліграма на дм³, при нормі 2 міліграм на дм³.

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А розчинений кисень знизився з 3,6 до 1,36 міліграма на дм³, при нормі не менше 4 міліграм на дм³.

"Усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення", – пишуть у міністерстві.

Водночас, станом на 17 вересня, якість води у місцях водозаборів на річці Десна на Київщині перебуває у межах норми.

У пункті водозабору міста Бровари також фіксується покращення за хімічним споживанням кисню: воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграма на дм³, при нормі 30 міліграмів на дм³. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграма на дм³.

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню, який зріс до 39 міліграмів на дм³ при нормі 30 міліграмів на дм³.

Кисневий режим в нормі та становить 5,44 міліграма на дм³. Ризиків для здійснення водозабору немає, наголошує Міндовкілля.

Забруднення, яке рухається руслом Десни, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині. Спостерігається його розбавлення.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

"Наголошуємо, що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик – можливий запах. Однак для його усунення Київводоканал заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля", – запевнили у Міндовкілля.

Також Державне агентство водних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України та Чернігівводоканал встановили аераційні установки у 9 точках (6 у Чернігівській області та 3 в Київській).

Вони штучно насичують воду киснем, сприяючи прискоренню окислення органічних речовин і допомагаючи природному процесу самоочищення річок.

Нагадаємо, нещодавно фахівці знайшли джерело забруднення Сейму і Десни, що сталося в середині серпня 2024 року.

У Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня, але очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.

Також у КМДА розповіли про "два сценарії" щодо потенційного забруднення Дніпра.