Сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком на Полтавщині: двом фігурантам оголосили про підозру
Поліція Полтавщини повідомила про підозру у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем двом фігурантам.
Ними виявилися 15-річний і 22-річний мешканці селища Котельва, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
15-річного фігуранта підозрюють у вчиненні сексуального насильства – частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
22-річному підозрюваному інкримінують вчинення сексуального насильства (частина 4 статті 153) та втягнення неповнолітніх і малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304).
Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.
Нагадаємо, про випадок сексуального насилля над дитиною на Полтавщині, який стався в червні 2024 року, 30 серпня повідомила у дописі в Instagram Ярослава Скороход.
Жінка натрапила в інтернеті на відео, на якому троє доросліших хлопців били й ґвалтували палицею 12-річного. Вони самі зафільмували свій злочин та поширили відео серед знайомих.
До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей їм призначили штрафи у розмірі 850 та 1190 гривень.
Щодо третього хлопця інформації в реєстрі не було.
31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько двадцяти людей, які вимагали якісного розслідування та справедливого покарання для кривдників.
На розголос відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На місце події виїхав його представник у Полтавській області Владислав Носенко.
Він з’ясував, що подія сталася у середині червня, однак поліція дізналася про неї лише 5 серпня. Щоправда, навіть тоді правоохоронці не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.
Згодом стало відомо, що від виконання службових обов’язків відсторонили чотирьох співробітників поліції.
Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження – але не за зґвалтування, а за сексуальне насилля.