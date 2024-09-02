Сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком на Полтавщині: двом фігурантам оголосили про підозру

У справі про сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком на Полтавщині з’явилося два підозрюваних

Поліція Полтавщини повідомила про підозру у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем двом фігурантам.

Ними виявилися 15-річний і 22-річний мешканці селища Котельва, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

15-річного фігуранта підозрюють у вчиненні сексуального насильства – частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

22-річному підозрюваному інкримінують вчинення сексуального насильства (частина 4 статті 153) та втягнення неповнолітніх і малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Нагадаємо, про випадок сексуального насилля над дитиною на Полтавщині, який стався в червні 2024 року, 30 серпня повідомила у дописі в Instagram Ярослава Скороход.

Жінка натрапила в інтернеті на відео, на якому троє доросліших хлопців били й ґвалтували палицею 12-річного. Вони самі зафільмували свій злочин та поширили відео серед знайомих.

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей їм призначили штрафи у розмірі 850 та 1190 гривень.

Щодо третього хлопця інформації в реєстрі не було.

31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько двадцяти людей, які вимагали якісного розслідування та справедливого покарання для кривдників.

На розголос відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На місце події виїхав його представник у Полтавській області Владислав Носенко.

Він з’ясував, що подія сталася у середині червня, однак поліція дізналася про неї лише 5 серпня. Щоправда, навіть тоді правоохоронці не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

Згодом стало відомо, що від виконання службових обов’язків відсторонили чотирьох співробітників поліції.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження – але не за зґвалтування, а за сексуальне насилля.