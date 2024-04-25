Вдруге в історії: у США 54-річній жінці пересадили нирку свині

Американські хірурги пересадили 54-річній важкохворій жінці нирку генномодифікованої свині. Ліза Пізано стала другою людиною, якій провели подібну операцію

Про це пише The New York Times з посиланням на хірургів Нью-Йоркського університету Langone Health.

Відомо, що жінка родом зі штату Нью-Джерсі. Вона страждала на серцеву та ниркову недостатність. 4 квітня їй провели операцію по заміні клапана серця, а через вісім днів пересадили нирку.

Зазначається, що новий орган вона отримала від генно-редагованої свині. У тілі тварини вчені "заблокували" ген, який виробляє цукор, відомий як альфа-гал. Саме цей ген викликав відторгнення з боку імунної системи людини й заважав трансплантації, кажуть вчені.

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Також під пересаджену нирку хірурги помістили вилочкову залозу свині. За словами науковців, вона може позитивно вплинути на імунну систему пацієнтки й зменшити ймовірність відторгнення органу.

Медики кажуть, що пересадити пацієнтці людський орган було неможливо, оскільки її хвороба прогресувала, а органи людини для трансплантації є дефіцитними.

Після другої операції Ліза Пізано зізналася, що будь-яким чином прагнула виграти більше часу для життя, аби побачити, як ростуть її онуки.

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«Після того, як мене вилучити зі списку кандидатів на трансплантацію від людини, я дізналася, що мені залишилося не так багато часу. Мої лікарі вважали, що є шанс, що мене схвалять на пересадку свинячої нирки, тому я обговорила це з сім'єю та чоловіком й ухвалила рішення», – зазначила жінка.

За словами медиків, Ліза Пізано стала першою людиною із серцевим клапаном, якій пересадили орган будь-якого виду. Ниркова недостатність зазвичай робить пацієнтів непридатними для отримання серцевого клапана через високий ризик смерті, додали фахівці.

Раніше ми повідомляли, що у США в тілі людини прижилася пересаджена нирка від свині.