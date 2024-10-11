У США близько 100 єнотів оточили будинок жінки та "вимагали" їжу

В американському штаті Вашингтон жінка викликала поліцію, бо її подвір’я оточили близько сотні єнотів.

Відео "вторгнення" голодних тварин опублікували в соцмережах Офісу шерифа округу Кітсеп.

Жителька міста Поулсбо підгодовувала поодиноких єнотів протягом 35 років, але не очікувала, що біля її дому раптово збереться ціла зграя.

"Якимось чином звістка про це дійшла до єнотів, і вони всі прийшли до її будинку в очікуванні їжі", – розповів представник офісу Кевін Маккарті в інтерв'ю NBC 9 news.

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За словами потерпілої, єноти, яких вона завжди підгодовувала, були добрими, а новоприбулі особини почали проявляти агресію.

Тварини всю ніч дряпали будинок жінки, а коли та виходила з дому – кидалися на неї, вимагаючи їжу. Одного разу жінка навіть викликала шерифа.

On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

Щоб позбутися непроханих гостей, жінка вирішила викликати ловців диких тварин, але вони запросили непомірну суму – 500 доларів за вивезення кожного єнота.

Тоді господарка ділянки звернулася до Департаменту рибного господарства та дикої природи штату Вашингтон, де їй порадили перестати підгодовувати звірів. За даними The New York Times, інвазія єнотів зрештою припинилася.

"Здається, єноти почали розбігатися, оскільки їх більше не підгодовують, і ми цьому раді", – розповіла представниця департаменту Бріджит Мір.

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У Департаменті рибного господарства та дикої природи кажуть, що жителі Вашингтону часто зустрічаються з єнотами, адже їх приваблюють смітники та залишена людьми їжа.

"Поки єнотів тримають якомога далі від людських осель, не заганяють у кут і не ставляться до них, як до домашніх улюбленців, вони не несуть загрози", – пояснюють у відомстві.

З погляду американського законодавства, підгодовувати диких тварин можна, але фахівці радять не робити цього. Залишені ласощі можуть приманити агресивних тварин до людських осель і створити ризик поширення зоонозних хвороб.

Нагадаємо, раніше на жительку Техасу з неба впала змія, а потім яструб. А в Новій Зеландії жінку "тримав у заручниках" опосум.