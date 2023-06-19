"Ситуація без шансів": помер лось, якого знайшли у київському парку

19 червня у київському парку Партизанської слави люди помітили лося.

Він мав хворобливий вигляд, тому працівники викликали службу порятунку. Утім, лось помер дорогою до Центру порятунку диких тварин.

Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals.

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Як розповів раніше черговий парку Анатолій, лось вранці зламав паркан стадіону парку, а потім бігав навколо та шукав вихід.

Лось у парку Києва, який помер згодом. Фото: UAnimals

Працівники парку викликали Службу порятунку тварин.

"За кілька годин очільниця Центру порятунку диких тварин повідомила, що лось помер дорогою. Йому не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, "це була ситуація без шансів", – пишуть в організації.

Як розповіла "УП Життя" головна редакторка UAnimals Людмила Смоляр, коли лося забирали з парку, "він по суті вже був у смертельній агонії". Тому шансів на порятунок тварини практично не було.

"Оскільки розтин ще триває, то про причини смерті можна висловлювати лише припущення", – додає Людмила Смоляр.

За версією лікарів, лося могла збити машина – у нього сильно забитий бік і площа удару дуже велика.

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"Шкода, що так. Дуже шкода", – зазначили в організації UAnimals.

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