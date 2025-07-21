У США чоловік купив два лотерейні квитки у різних магазинах: обидва виявились виграшними

Чоловік зізнався, що поки не знає, куди витратить гроші

У США чоловік купив два виграшні лотерейні білети і за одну ніч збагатився на 2 мільйони доларів.

Щасливчик – Пол Коркоран із штату Массачусетс, пише CNN.

Чоловік захотів взяти участь у розіграші лотереї Powerball і купив квиток у супермаркеті. Але потім він подумав, що розіграш за ним вже минув, а тому купив ще один квиток у магазині, розташованому за 10 хвилин їзди від того супермаркету.

Обидва білети виявилися виграшними. 9 липня відбувся розіграш і чоловік дізнався, що виграв по мільйону доларів за кожним квитком (це сума до вирахування податків). Загалом шанси виграти джекпот у цій лотерей становлять 1 до 292,2 мільйона.

Пол Коркоран розповів, що грав у цю лотерею "досить давно". Подвійна перемога стала для нього несподіванкою – він зізнався, що поки не знає, куди витратить гроші.

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Обидва магазини, де чоловік придбав квитки, отримають виплату в 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким чином румунсько-австралійському економісту Стефану Манделу за допомогою математики вдавалося зривати джекпот у лотереї 14 разів.