Схема на мільйони: економіст 14 разів зривав джекпот у лотереї за допомогою простої математики

Підозрілі перемоги чоловіка у лотереї навіть розслідували правоохоронці, але порушень не знайшли

У 1990-х роках румунсько-австралійський економіст Стефан Мандел разом зі своєю невеликою командою неодноразово брав участь у лотереї і вигравав – знову і знову. Загалом йому вдалося зірвати джекпот 14 разів, пише IFLScience.

У Мандела була своя система, яку він спершу використав, щоб виграти лотерею в Румунії, а потім повторив в Австралії та США.

Шанси виграти в лотерею зазвичай дуже малі. Наприклад, ймовірність виграти джекпот у EuroMillions з одним квитком – 1 до 139 838 160. Навіть якщо купити два квитки, шанс стане 2 до 139 838 160 – і залишиться майже нульовим.

Проте теоретично, якщо купити всі можливі комбінації квитків, тоді ймовірність виграшу становитиме 100% – 139 838 160 до 139 838 160.

Проте з розрахунку на це задача з математичної перетворюється вже логістичну, адже постає питання, як дістати всі ці квитки, не маючи грошей від джекпоту наперед.

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Мандел помітив, що в деяких лотереях виграш був утричі більшим за суму, потрібну для купівлі всіх квитків. Це означало, що якщо їх купити, ймовірно, отримаєш більше грошей, ніж витратив (якщо не доведеться ділити виграш з іншими). Тож Мандел вирішив спробувати.

Спочатку чоловік мусив переконати інвесторів вкласти гроші в його план – на це пішло кілька років. Потім треба було придумати, як купити всі можливі комбінації квитків. Їх могло бути мільйони, тому він розробив алгоритми для швидкого створення і друку квитків, що дозволяли робити деякі із лотерей.

Коли всі квитки були надруковані та готові, залишалося лише чекати на велику суму джекпоту. Тоді команда починала купувати квитки в магазинах. Але через їхню велику кількість квитків часто це було непросто.

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Після того, як Мандел виграв у кількох невеликих австралійських лотереях, він помітив, що в США є лотереї з джекпотами, які значно перевищують вартість покупки всіх комбінацій. Особливо його зацікавила нова лотерея у Вірджинії, де використовували числа від 1 до 44. Це означало, що можливих комбінацій було трохи більше ніж 7 мільйонів – значно менше, ніж зазвичай, коли їх понад 25 мільйонів.

Коли джекпот став достатньо великим і зріс до 15,5 мільйона доларів, він наказав своїй команді купувати квитки оптом. Мандел заздалегідь домовився про таку незвичну покупку, щоб не просто прийти за купою десятків тисяч квитків і сказати касиру на заправці: "Сподіваюся, ви приймаєте сотнями". Проте дехто відмовився від угоди, тому частина комбінацій так і не була куплена.

За два дні команда Мандела купила 6,4 мільйона з приблизно 7 мільйонів можливих комбінацій, необхідних для гарантованої перемоги. У цій купі програшних квитків виявився й виграшний.

Цей випадок розслідували ФБР та ЦРУ, але жодних порушень не знайшли.

Невідомо, скільки грошей він отримав після виплат інвесторам, юридичних та інших витрат. Але певно, що добре заробив. Загалом Мандел виграв у 14 різних лотереях, заробивши мільйони фунтів для себе і своїх інвесторів, а потім пішов на пенсію, яку проводить в будинку на пляжі на тропічних островах Вануату.

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