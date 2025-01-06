У лікарні США у немовлят виявили "незрозумілі переломи": їх могла спричинити колишня медсестра

У штаті Вірджинія (США) колишню медсестру відділення інтенсивної терапії новонароджених звинуватили у нанесенні злісних тілесних ушкоджень і жорстокому поводженні з дітьми.

Наразі слідчим вдалося з’ясувати її причетність до травмування однієї дитини, але детективи також досліджували інші подібні епізоди, пише The New York Times

26-річну Ерін Елізабет Енн Стротман з округу Честерфілд арештували після того, як наприкінці листопада та в грудні у відділенні догляду за новонародженими лікарні Henrico Doctors у Річмонді у трьох немовлят виявили "незрозумілі переломи".

У лікарні заявили, що надали поліції фото- та відеоматеріали, щоб допомогти у розслідуванні. Так правоохоронці встановили причетність медсестри до інциденту.

Хоча переломи виявлено у трьох немовлят, Ерін Елізабет Енн Стротман висунули звинувачення лише у зв’язку з травмами одного постраждалого, сказала прокурорка округу Шеннон Тейлор. Йдеться про випадок жорстокого поводження, який трапився орієнтовно 11 листопада 2024 року.

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Однак відділ поліції округу Генріко заявив, що детективи повторно вивчають подібні справи за 2023 і 2024 роки "у рамках більш широкого розслідування".

Якщо жінку визнають винною, їй загрожує максимальне покарання: 10 років тюремного ув'язнення за обвинуваченням у недбалому ставленні до дитини та 20 років за звинуваченням у нанесенні навмисних тілесних ушкоджень, заявили у прокурорі округу Генріко.

Наразі лікарня припинила прийом нових пацієнтів у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

"Ми допомагали правоохоронним органам у розслідуванні, і продовжуватимемо це робити. Ми шоковані і засмучені таким розвитком подій", – заявили в лікарні.

Раніше у Британії медсестру, яка вбила 7 немовлят, визнали винною у смерті ще однієї дівчинки.