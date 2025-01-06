У лікарні США у немовлят виявили "незрозумілі переломи": їх могла спричинити колишня медсестра
У штаті Вірджинія (США) колишню медсестру відділення інтенсивної терапії новонароджених звинуватили у нанесенні злісних тілесних ушкоджень і жорстокому поводженні з дітьми.
Наразі слідчим вдалося з’ясувати її причетність до травмування однієї дитини, але детективи також досліджували інші подібні епізоди, пише The New York Times
26-річну Ерін Елізабет Енн Стротман з округу Честерфілд арештували після того, як наприкінці листопада та в грудні у відділенні догляду за новонародженими лікарні Henrico Doctors у Річмонді у трьох немовлят виявили "незрозумілі переломи".
У лікарні заявили, що надали поліції фото- та відеоматеріали, щоб допомогти у розслідуванні. Так правоохоронці встановили причетність медсестри до інциденту.
Хоча переломи виявлено у трьох немовлят, Ерін Елізабет Енн Стротман висунули звинувачення лише у зв’язку з травмами одного постраждалого, сказала прокурорка округу Шеннон Тейлор. Йдеться про випадок жорстокого поводження, який трапився орієнтовно 11 листопада 2024 року.
Однак відділ поліції округу Генріко заявив, що детективи повторно вивчають подібні справи за 2023 і 2024 роки "у рамках більш широкого розслідування".
Якщо жінку визнають винною, їй загрожує максимальне покарання: 10 років тюремного ув'язнення за обвинуваченням у недбалому ставленні до дитини та 20 років за звинуваченням у нанесенні навмисних тілесних ушкоджень, заявили у прокурорі округу Генріко.
Наразі лікарня припинила прийом нових пацієнтів у відділення інтенсивної терапії новонароджених.
"Ми допомагали правоохоронним органам у розслідуванні, і продовжуватимемо це робити. Ми шоковані і засмучені таким розвитком подій", – заявили в лікарні.
Раніше у Британії медсестру, яка вбила 7 немовлят, визнали винною у смерті ще однієї дівчинки.