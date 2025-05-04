У Трампа хочуть ліквідувати CDC – основну установу, яка займається профілактикою хронічних хвороб

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує скоротити фінансування профілактики хронічних хвороб.

Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає зменшення витрат на CDC – основну установу в цій царині – аж до повної її ліквідації.

Про це інформує The New York Times.

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший, який відомий своєю критикою вакцинації, заявляв, що боротьба з епідемією хронічних хвороб буде основою його програми "Зробимо Америку знову здоровою" (Make America Health Again).

Попри це у Трампа опублікували проєкт бюджету, який передбачає закриття основної установи країни, яка займається запобіганням хронічним хворобам – Центру контролю та профілактики захворювань (Center for Disease Control and Preventions).

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"Більшість американців мають хвороби, які можна вважати хронічними. Як ви узгоджуєте це зі спробами знову зробити Америку здоровою?" – відреагувала на інформацію про закриття Центру Маті Хлатшвайо Девіс, директорка Департаменту охорони здоров’я Сент-Луїсу.

Центр хронічних захворювань реалізовував програми, спрямовані на профілактику раку, серцевих захворювань, діабету, епілепсії, хвороби Альцгеймера, а також спостереження та запобігання ВІЛ.

Крім того, в установі займалися багатьма іншими ініціативами, спрямованими на покращення здоров’я американців: від створення пішохідних стежок до появи здорових страв в аеропортах.

У тексті проєкту адміністрації Трампа йдеться про те, що скасовані програми мають краще керуватися штатами. Однак місцеві департаменти охорони здоров’я вже реалізують більшість програм боротьби з хронічними захворюваннями.

Втрата цих коштів "була б для нас руйнівною", каже доктор Скотт Гарріс, який працює в Департаменті охорони здоров’я Алабами.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), неінфекційні хвороби, зокрема серцево-судинні захворювання, інсульт, рак, діабет і хронічні недуги легень, спричиняють 74% всіх смертей у світі.

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Раніше у ВООЗ заявили, що в Європейському регіоні кожен шостий помирає через неінфекційні хвороби, не доживши до 70 років. Найчастіше смерті фіксують через серцево-судинні захворювання та рак.

Нагадаємо, 2 травня адміністрація Трампа направила до Конгресу США проєкт бюджету країни на 2026 рік. У ньому пропонують скоротити необоронні витрати та рекордно збільшити видатки на національну безпеку.

Скорочення стосуються зокрема програм охорони довкілля, освіти та зовнішньої допомоги. Проєкт передбачає ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, президент США підписав указ щодо скорочення фінансування суспільних мовників, через їхню "упередженість".