Вакцинує своїх дітей, а інших відмовляє: донька Кеннеді просить не призначати її кузена главою МОЗ США

Донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала сенаторів не затверджувати її кузена Роберта Кеннеді міністром охорони здоров'я, як це вирішив Трамп.

Керолайн назвала Роберта Кеннеді "хижаком", залежним від влади, пригадавши його наркозалежність і жорстоке поводження із тваринами, повідомляє CNN.

Також Керолайн Кеннеді заявила, що попри антивакцинаторську позицію її кузен насправді вакцинував своїх дітей.

"Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі – хижак. Я бачила, як його молодші брати і двоюрідні брати йшли за ним шляхом наркозалежності.

Його підвал, гараж, кімната в гуртожитку завжди були центром подій, де можна було придбати наркотики, і він любив хизуватися тим, як кладе курчат і мишей у блендер, щоб згодувати їх своїм яструбам. Часто це була збочена сцена відчаю і насильства", – розповіла жінка.

РЕКЛАМА:

Хоч Керолайн зауважила, що Роберт зміг "витягнути себе з недуг", вона звинуватила його у подвійних стандартах і отриманні фінансової вигоди від своєї антивакцинаторської позиції.

"Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації", – сказала вона.

Нагадаємо, 29 січня в Сенаті проходить слухання щодо затвердження Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоровʼя.

Раніше понад 87 неурядових організацій закликали не призначати Кеннеді на цю посаду.

Племінник відомого президента США прославився своїми антивакцинаторськими поглядами та дивними закликами, серед яких – пити непастеризоване молоко.

Політичні погляди Роберта Кеннеді також насторожують, адже він регулярно поширює проросійську пропаганду, звинувачує Україну у "вбивствах населення Донбасу" та "забороні" російської мови, а також закликає до перемовин із Путіним.

Детальніше про погляди Кеннеді та наслідки його призначення для України можна прочитати у нашому матеріалі.