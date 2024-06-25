"Лагідний гігант": у США помер найвищий собака у світі

Після екстреної операції в США помер найвищий собака у світі. Свій статус німецький дог на прізвисько Кевін здобув у травні 2024 року.

Про це повідомили в Книзі рекордів Гіннеса, але не пояснили, які проблеми із здоров’ям мав собака.

"Уся наша родина спустошена. Він (ред. – Кевін) був просто найкращим хлопчиком-велетнем! Ми дуже раді, що він зміг побити рекорд.

Я хотіла би, щоб ці гігантські породи та й усі собаки могли жити довше. Часу ніколи не буває достатньо", – поділилася емоціями власниця собаки Трейсі Вулф.

Рекорд Кевіна оголосили в травні після того, як вимірювання висоти його тіла показало, що пес має зріст 97 сантиметрів від ніг до холки. Однак коли він стояв на задніх лапах, його висота сягала приблизно 213 сантиметрів.

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Визначну висоту домашнього улюбленця можна лише частково пояснити його породою, адже, як правило, німецькі доги мають зріст у 76 сантиметрів.

Собака проживав у будинку в штаті Айові, що в США, разом із родиною Вулфів – чоловіком Роджером, його дружиною Трейсі та двома їхніми дітьми – Аві та Олександром.

Вулфи також розповідали, що Кевін приєднався до сім’ї у віці цуценяти. Тоді він мав особливо тісний зв’язок з Олександром, який часто брав собаку з собою на тренування.

Кевіна, який отримав своє прізвисько на честь героя відомого фільму "Сам удома", власники називали "лагідним велетнем". За їхніми словами, хвостатий обожнював дрімати на дивані, побоювався котів і лякався звуків пилососа.

"Кевін смішний і супер-пупер доброзичливий. Насправді, надто доброзичливий. Але всі люблять його, поки він не починає битися своїм хвостом", – жартівливо відгукувалася про пса його родина в інтерв’ю Книзі рекордів 13 червня.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Книга рекордів Гіннеса позбавила 31-річного пса Боббі статусу найстарішого собаки світу. Рішення пояснили браком доказів віку собаки.