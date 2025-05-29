У Південній Африці матір продала доньку цілителю заради "очей і шкіри": жінку засудили

У Південно-Африканській Республіці жінка продала свою шестирічну доньку місцевому цілителю. За словами свідка, дитину придбали заради "очей і шкіри".

Дівчинку досі не знайшли, а її матір засудили до довічного ув’язнення. Вирок також отримали спільники жінки – її хлопець та друг, повідомляє The Guardian.

Шестирічна Джошлін Сміт зникла зі свого будинку в лютому 2024 року. Пошуки розширили за межі країни, однак дитину досі не вдалося відшукати.

Під час судового розгляду один зі свідків заявив, що мати дівчинки Ракель Сміт продала доньку традиційному цілителю за 20 тисяч рандів (приблизно 46 тисяч гривень). Очевидець сказав, що дитину придбали заради "очей та шкіри".

Місцевий пастор засвідчив, що у 2023 році жінка сказала йому, що планує продати свою дочку.

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Суд визнав Ракель Сміт та двох її спільників винними в торгівлі та викраденні людей. Жінку засудили до довічного позбавлення волі.

"Я не можу знайти нічого, що могло б виправдати злочин і вказати на менший вирок, ніж найсуворіший [...]

Докази, представлені щодо зникнення вашої доньки, були чіткими. Я практично не побачив жодних ознак каяття", – сказав суддя Натан Еразмус.

Під час винесення вироку присутньою була мати засудженої Аманда Деніелс, яка вдягнулася у футболку з фотографією зниклої Джошлін. Наразі жінка виховує двох інших своїх онуків.

"Келлі (скорочення від Ракель – ред.), ти зробила наше життя пеклом на землі. Я відчуваю, ніби моє серце вирвали з тіла. Ти розбила [цю сім’ю]", – йшлося в листі Аманди Деніелс до доньки, який напередодні зачитав судовий виконавець.

Раніше на Сумщині викрили 35-річну жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину. Свій вчинок вона пояснила тим, що не збирається доглядати за донькою і потребує грошей, оскільки має наркотичну залежність.