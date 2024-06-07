У США померла найстаріша морська видра у світі – 24-річна Роза

У каліфорнійському акваріумі померла найстаріша у світі морська видра – їй було 24 роки.

Видру на ім’я Роза гуманно евтаназували через численні вікові захворювання. Доглядачі повідомили про смерть улюбленої тварини на сторінці Monterey Bay Aquarium.

"Акваріум з сумом повідомляє про смерть Рози, яка жила у нас понад 22 роки і була однією з найпродуктивніших сурогатних матерів для дитинчат видр. У свої 24 Роза була однією з найстарших особин свого виду та перевищила тривалість життя самок видр у дикій природі", – написали доглядачі.

Морська видра (або калан) проживала в акваріумі з 2002 року і виростила 15 малюків.

Нещодавно співробітники помітили зміни в її поведінці та погіршення стану здоров'я. Медичний огляд виявив ознаки кількох вікових захворювань.

За словами ветлікаря акваріума Рі Чанга, хвороби починали погіршувати якість життя Рози, тому її вирішили приспати. 5 червня видра мирно пішла з життя в оточенні своїх доглядачів.

"Роза була однією з наших найграйливіших видр. Навіть коли їй було 24, можна було побачити, як вона грається і бореться з молодими каланами", – сказала кураторка морських ссавців Мелані Ортер.

Історія найстарішої та "найграйливішої" видри

У 1999 році маленьку Розу врятували від загибелі – видра, якій було 4 тижні, викинулася на берег округу Санта-Крус. Фахівці доглядали її майже 7 місяців, а у квітні 2000 року – випустили назад у дику природу.

Після 2 років на волі видра почала надто цікавитися людьми – залазила на каяки та хотіла "поспілкуватися" з аквалангістами. Тож працівники акваріума відловили Розу і повернули назад.

Місцеві природоохоронці вирішили, що Розу слід вилучити з дикої природи через потенційний ризик для людей і для неї самої.

Так Роза стала улюбленицею відвідувачів, названою мамою для 15 врятованих видренят і "амбасадором" свого виду, адже за її життям спостерігали через відеокамеру Sea Otter Cam. Дослідники Каліфорнійського університету збирали дані про її споживання калорій, температуру тіла та поведінку.

А щонайменше одна з вирощених Розою видр народила численне потомство в дикій природі, зробивши свій внесок у відновлення зникаючого виду каланів на центральному узбережжі Каліфорнії.

Морська видра була дуже грайливою і доброю: акваріум присвятив улюблениці пам'ятне відео

Працівники акваріума завжди впізнавали Розу з-поміж інших видр завдяки її білявій голові та фірмовому стилю плавання. Вони зізнаються, що сумуватимуть за старенькою.

"Загалом Роза була спокійною і терплячою, але іноді могла бути надзвичайно впертою. Якщо вона не хотіла чогось робити, її було дуже важко переконати.

"Велика дама" просто йшла від нас і стрибала назад у воду. Нам, безумовно, бракуватиме цього", – додала Мелані Ортер.

Нагадаємо, у світі існує багато видів видр, які живуть на суші, у прісній чи морській воді. Проте лише один вид видр є повністю водним – і це морські видри (калани). Роза була південним або "каліфорнійським" каланом.

Калани їдять безхребетних морських істот, як-от краби, равлики, їжаки, молюски, мідії, а також рибу. Вони розумні, адже використовують "знаряддя праці" для розбивання мушель.

Мами-калани дуже турботливі: вони возять малюків на власному животі, поки дитинча не навчиться плавати.

У природі калани живуть 15-20 років, але у неволі довше. До Рози найстарішою видрою у неволі була самиця Етіка, яка померла в акваріумі Сіетла у віці 28 років.

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