Теорія відносності для широких мас: у США на аукціон виставили рукописну статтю Ейнштейна

У США на аукціон виставили рукописну статтю фізика Альберта Ейнштейна. У шестисторінковому тексті німецькою науковець пояснював теорію відносності для широкої аудиторії.

Документ під назвою "Суть теорії відносності" є ранньою версією статті, яку пізніше переклали англійською та опублікували в одному з томів видання "Американської народної енциклопедії", пише Popular Science.

Чернетку статті Ейнштейна виставили на продаж в аукціонному будинку Remarkable Rarities у Бостоні. Твір "музейного рівня" оцінюють у щонайменше 200 тисяч доларів.

Ейнштейн – автор загальної та спеціальної теорій відносності, які склали основу сучасної фізики. Принцип, висловлений у формулі E=mc2, став теоретичним поштовхом до використання людством ядерної енергії.

Вчений почав роботу над статтею за кілька років після ядерних вибухів у Хіросімі та Нагасакі. У той час значна частина широкої громадськості ще намагалися зрозуміти потенціал ядерної енергії як суспільного блага та способу руйнування.

Ейнштейн написав вступний огляд основних принципів теорії відносності.

"Принцип відносності" у найширшому розумінні полягає у твердженні: сукупність фізичних явищ така, що не підтверджує встановлення концепції абсолютного руху. Або коротше, але менш точно: абсолютного руху не існує.

Може здатися, що таке негативне твердження мало що дасть для знання, але насправді це чітке обмеження для (в теорії мислимих) законів природи", – йшлося в тексті науковця.

Вчений пояснив, що закони природи сприймаються через фізичні перспективи через концепції руху, часу та простору. Виставлена на продаж версія статті далека від остаточного варіанту та не була завершена її автором – після шести сторінок текст обривається.

Раніше на продаж виставили лист Ейнштейна, в якому науковець у 1939 році попереджає президента США про загрозу створення атомної зброї в Нацистській Німеччині.