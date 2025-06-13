У США у бібліотечній книзі знайшли 72-річне весільне фото: зображена пара не дожила до цього моменту

У США волонтерка знайшла в одній із подарованих бібліотеці книгах весільне фото віком понад 70 років. Завдяки допису у Facebook вдалося швидко знайти онучку пари.

Та саме подружжя до цього моменту не дожило, розповідає The Washingtom Post.

У перший день волонтерства у бібліотеці в Стерлінг-Гайтс (штат Мічиган) 87-річна Гелен Понятовскі гортала пожертвувану книгу, щоб перевірити її на наявність авторських прав і загублених речей.

Тоді увагу жінки привернула затиснута між сторінками весільна фотографія.

На знімку були зображені наречені та двоє їхніх гостей. На звороті фото містився напис "Френк і Джозефіна Руджірелло".

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Знайдене у подарованій бібліотеці книзі весільне фото Sterling Heights Public Library/Facebook

У надії повернути світлину власникам, Понятовскі передала її своєму колезі. Той приніс фото до адміністративного офісу бібліотеки й співробітники відразу взялися за пошуки сім'ї Руджірелло. Вони опублікували знімок у Facebook.

"Ми знайшли цю прекрасну весільну фотографію, заховану в книзі, подарованій нашій книгарні Used, But Sterling Bookstore минулої суботи. Тепер ми маємо місію – повернути її родині.

Впізнаєте щасливу пару або знаєте, кому може належати цей спогад? Допоможіть нам дати цій історії щасливий кінець, на який вона заслуговує", – йшлося у дописі.

Напис зі зворотного боку фото Sterling Heights Public Library/Facebook

За кілька годин після публікації онуку подружжя Сару Руджірелло позначили у коментарях. Це зробив друг дитинства жінки, який помітив знайоме прізвище.

"Як тільки я подивилася на фотографію, впізнала своїх бабусю та дідуся. Я була приголомшена", – сказала Сара.

Подружжя на фото – це американці сицилійського походження Френк і Джозефіна Руджірелло. Вони одружилися у Детройті 26 вересня 1953 року. За 67 років шлюбу пара мала п'ятьох дітей, дев'ятьох онуків і двох правнуків. Френк помер у 2020 році, Джозефіна – у 2023-му.

"Вони дуже пишалися своїм сицилійським походженням і сімейними традиціями. Бабуся і дідусь відігравали величезну роль у моєму житті та понад усе цінували сім'ю та єдність.

Ми дуже сумуємо за ними, і це було так круто і несподівано – отримати таке нагадування. Відчуття, ніби вони завітали до нас і сказали: "Привіт всім!" – поділилася онука.

Вона розповіла, що Френк був водієм вантажівки і завжди багато працював, щоб бути прикладом для своїх дітей та онуків.

"Вони дуже цінували освіту – обидва походили з дуже скромних верств населення і не мали змоги самі вступити до коледжу. Дідусь і бабуся дуже пишалися тим, що всі п'ятеро їхніх дітей закінчили Мічиганський університет", – зазначила Сара.

Родина Руджірелло із Френком та Джозефіною по центру WXYZ Detroit

Подружжя мало низку традицій. Неділями Френк і Джозефіна влаштовували вечерю для всієї родини. Жінка готувала свою коронну пасту з фрикадельками та шоколадне печиво.

Френк був спортивним фанатом. Тому щороку сім'я разом відвідувала футбольний матч штату Мічиган.

А кожного 14 лютого Джозефіна дарувала онукам пакунок із цукровим печивом, яке вона називала "печивом любові".

Інша пара на фотографії – це двоюрідні прабабуся і прадідусь Сари, які померли до її народження. Онука цієї пари розповіла, що книгу подарував бібліотеці її батько, який має звичку використовувати фотографії як закладки.

4 червня Сара пішла до бібліотеки й забрала знімок.

"Це був дуже значущий момент, тому що вона сказала, що ніхто з родини раніше не бачив цю фотографію. У мене на очах були сльози", – розповіла координаторка з питань зв'язків з громадськістю та програм бібліотеки Аннеліз Вайт.

Тепер Сара збирається помістити світлу в рамку та повісити у себе вдома.

"Було б так легко викинути її у смітник і продовжити свій день. Той факт, що вони знайшли час, щоб розмістити фото і розшукати нас, дуже багато значить", – наголосила жінка.

Раніше ми розповідали історію канадської пари, яка отримала свої весільні фото через 56 років після одруження. У молодості їм не вистачало коштів, щоб заплатити за знімки.