У США суд звільнив під заставу російську науковицю з Гарварду, яку звинувачують у контрабанді

Федеральний суд Бостона (США) відпустив під заставу російську науковицю Ксенію Петрову, яка працювала у Гарвардському університеті.

Вона провела кілька місяців під вартою через звинувачення у контрабандному ввезенні ембріонів жаб на територію Америки, повідомляє The Washington Post.

Суддя Джудіт Дейн постановила, що Петрова має з’явитися до суду наступного тижня для подальшого розгляду справи. Якщо її визнають винною у контрабанді, їй загрожує до 20 років ув’язнення та штраф до 250 тисяч доларів.

Інцидент трапився ще в лютому, коли Петрова поверталася у США. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, вона не повідомила митним службам, що перевозила біологічні зразки для наукових досліджень.

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Під час обшуку у неї виявили чашки Петрі (неглибокі посудини циліндричної форми, зроблені з пластмаси або скла), флакони з ембріональними клітинами жаб та інші біоматеріали – все це без належних дозволів

Після затримання федеральна влада анулювала її дослідницьку візу і помістила Петрову до імміграційного ізолятора в Луїзіані. Адвокат дослідниці заявив, що такі порушення зазвичай тягнуть за собою лише штраф до 500 доларів, і назвав анулювання візи юридично необґрунтованим.

Петрова прибула до Гарварду в 2023 році з Європи для проведення досліджень клітинного розвитку, що має важливе значення для вивчення ракових захворювань. Колеги в університеті активно підтримують її – вони надіслали до суду понад два десятки листів, у яких називають Петрову відповідальною й талановитою дослідницею.

Петрова також відома своєю громадянською позицією: раніше її заарештовували в Росії за виступи проти війни в Україні та критику диктатора Путіна в інтернеті. Її адвокат та правозахисники побоювалися, що у разі депортації до Росії їй загрожуватиме ув’язнення.

Нагадаємо, у США судять експрацівника Гарвардської школи медицини, який торгував частинами тіл – він визнав провину.