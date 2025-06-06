У США суд тимчасово заблокував заборону Трампа на в’їзд іноземних студентів Гарварда до країни

Суд призупинив заборону Трампа на в’їзд іноземних студентів Гарварда до США

Федеральний суд у Бостоні тимчасово заблокував рішення президента США Дональда Трампа заборонити в'їзд на територію країни іноземним студентам Гарвардського університету протягом наступних шести місяців.

Наказ діятиме до подальшого розгляду справи, повідомляє Reuters.

Суддя Еллісон Берроуз постановила, що наказ Трампа завдасть "негайної та непоправної шкоди" до того, як суди матимуть можливість розглянути цю справу.

5 червня університет вніс поправки до свого позову, щоб оскаржити нову директиву.

"Прокламація позбавляє тисячі студентів Гарварду права приїжджати в цю країну, щоб здобувати освіту і слідувати своїм мріям, а також позбавляє Гарвард права навчати їх. Без своїх іноземних студентів Гарвард не є Гарвардом", – йдеться в позові університету.

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Також Берроуз продовжила дію окремого тимчасового заборонного наказу, який вона винесла 23 травня проти обмеження на зарахування іноземних студентів до Гарварду.

Водночас речниця Білого дому Ебігейл Джексон назвала Гарвард "розсадником антиамериканських, антисемітських, протерористичних агітаторів".

"Поведінка Гарварда поставила під загрозу цілісність усієї системи студентських і обмінних віз США та може поставити під загрозу національну безпеку. Тепер він повинен відповісти за свої дії", – заявила вона.

Адміністрація Трампа заморозила мільярди доларів грантів та іншого фінансування Гарвардського університету і запропонувала скасувати його статус податкової пільги, що спричинило низку судових позовів.

Гарвард стверджує, що посадовці мстяться йому за відмову погодитися на вимоги контролювати управління університетом, навчальну програму та ідеологію викладачів і студентів.

На початку березня Гарвардський університет також оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену політикою Трампа.