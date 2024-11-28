У США віднайшли монети, викрадені з уламків корабля XVIII століття: їхня вартість – мільйон доларів

У 2015 році на затонулих кораблях знайшли скарб зі 101 золотою монетою.

У Флориді (США) розшукали 37 золотих монет вартістю понад 1 мільйон доларів, які в 2015 році вкрали з місця корабельної аварії.

Як повідомляє CNN, флот іспанських кораблів відплив із Гавани (Куба) і попрямував до Севільї (Іспанія) 24 липня 1715 року. Подорож була недовгою, оскільки всього через сім днів біля узбережжя Східної Флориди флот потопив ураган.

Перше судно було виявили в 1928 році на північ від Форт-Пірса (Флорида). З того часу протягом десятиліть у морі вишукували золоті і срібні артефакти.

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У 2015 році група рятувальників-контракторів знайшла на затонулих кораблях скарб зі 101 золотою монетою. Однак вони повідомили лише про половину з них, а решту – вкрали.

Державна комісія з охорони риби та дикої природи Флориди спільно з ФБР провели багаторічне розслідування "крадіжки та незаконної торгівлі цими безцінними історичними артефактами" і, зрештою, виявили нові докази.

Вони пов’язали одного з рятувальників – Еріка Шмітта – з незаконним продажем кількох викрадених золотих монет у 2023 та 2024 роках, заявили чиновники.

Під час полювання на монети слідчі здійснили численні обшуки і вилучили монети в приватних помешканнях, сейфах і на аукціонах. П’ять викрадених монет вилучили в аукціоніста з Флориди.

Щоб висунути підозру Шмітту, слідчі використовували передову цифрову криміналістику – вона допомагає відновити дані, що зберігаються на гаджетах.

Влада повідомила, що Шмітт також взяв три вкрадені золоті монети та поклав їх на дно океану в 2016 році. Пізніше їх знайшли.

Шмітту висунули звинувачення в торгівлі вкраденим майном. Відновлені артефакти повернуть їх законним зберігачам, але розслідування далеке від завершення – 13 монет досі вважають зниклими.

Раніше ми писали, що шукачі-аматори з Великої Британії знайшли тисячі срібних монет віком 950 років.