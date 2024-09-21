Робота по 16 годин і побиття дітей: у США судили членів афроамериканської ісламської секти

У Канзасі судили лідерів афроамериканської ісламської секти, які змушували дітей працювати по 16 годин на добу без оплати.

Шістьох високопоставлених членів "Організації Об'єднаних Націй Ісламу" визнали винними в тому, що вони використовували працю дітей, забороняли їм їсти, утримували в жахливих умовах та били.

Одному з підсудних – Каабі Маджиду, якого визнали винним за п'ятьма пунктами звинувачень, – загрожує 20 років увʼязнення, а всім іншим – по 5 років, повідомляє Департамент юстиції США.

"Після 26-денного судового розгляду суд присяжних у Канзасі визнав їх винними у змові з метою примусової праці. Згідно з доказами, представленими в суді, всі обвинувачені були колишніми високопоставленими членами Організації Об'єднаних Націй Ісламу (ООНІ) або дружинами засновника Рояла Дженкінса", – йдеться у повідомленні Департаменту юстиції.

Ілюстративне фото з секти ООНІ, надане одним із колишніх членів для програми A&E A&E

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З жовтня 2000 року по листопад 2012 року обвинувачені примушували до праці більше десятка потерпілих – деяким із них було лише по 8 років.

За словами прокурорів, секта обіцяла дітям освіту й працевлаштування, переконуючи батьків віддавати дітей до них, але навчання було фіктивним.

Діти примусово працювали у ресторанах, пекарнях, лабораторії, на швейній фабриці та заправках, що належали ООНІ, а також доглядали будинки й дітей своїх мучителів.

"Жоден з потерпілих не отримав компенсації за роки роботи, яку вони виконували на підприємствах ООНІ або на замовлення обвинувачених. Усі потерпілі проживали в жахливих умовах, у переповнених приміщеннях, часто з пліснявою, мишами та щурами. На відміну від них, підсудні та їхні найближчі родичі жили в комфортних умовах", – кажуть правоохоронці.

Щоб тримати потерпілих у покорі, високопоставлені члени секти використовували різноманітні тактики примусу, зокрема розлучали дітей з батьками, били, залякували, шантажували, забороняли розмовляти з однолітками, замикали у темному підвалі, змушували виконувати додаткову роботу, морили голодом.

Одного з потерпілих тримали вниз головою над залізничними коліями, тому що він не хотів зізнаватися в крадіжці їжі, а інша потерпіла мусила пити воду з туалету, бо їй не давали втамувати спрагу.

При цьому "лідери" контролювали кожен крок потерпілих: що вони дивились і читали, як одягались і з ким спілкувалися, що їли. Жінок та дівчат змушували щотижня зважуватися, обмежували у харчуванні та примушували проходити через шкідливі медичні процедури (як-от колонотерапію) заради схуднення.

Зрештою, "непокірним" дітям казали, що вони "будуть горіти у вічному пекельному вогні", якщо підуть з секти. Якщо ж хтось тікав, його сім’ю зобов’язували обірвати будь-які контакти з "недоброзичливцем".

"Організація Об'єднаних Націй Ісламу" і ці підсудні позиціонували себе як "маяк надії" для громади, обіцяючи виховувати й навчати важливим життєвим навичкам своїх членів.

Натомість обвинувачені зрадили цю довіру, експлуатуючи малолітніх дітей, бездушно примушуючи їх до праці. Міністерство юстиції продовжуватиме притягувати до відповідальності злочинців-паразитів, які обирають вразливих жертв для фінансування свого способу життя", – заявила помічниця Генерального прокурора Крістен Кларк.

Слухання щодо винесення вироку призначені на 18 лютого 2025 року. Каабі Маджиду загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також обов'язкова реституція.

Решті обвинувачених загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

На лаві підсудних опинилися Кааба Маджид, Юнус Расул, Джеймс Стейтон, Рендольф Родні Хедлі, Деніел Обрі Дженкінс, Дана Піч, Етенія Кінард і Джейслін Грінвелл.

Що відомо про секту

Роял Дженкінс

"Організація Об'єднаних Націй Ісламу" – релігійний рух темношкірих американців, заснований Роялом Дженкінсом у Канзас-Сіті.

До 1978 року Роял Дженкінс був членом радикального руху Nation of Islam, що сповідував "чорний супремасизм", але потім заснував власну гілку секти.

Він називав себе "Аллахом на Землі" й переконував послідовників, що "вчені або янголи" показали йому, як правити Землею, "повозивши його по галактиці на космічному кораблі", писали The Washington Post та KCUR.

Дженкінс обіцяв своїм послідовникам "створити рай" у Канзас-сіті. Секта мала численні бізнеси, які обслуговували її послідовників. Усі заклади мали у назві слово Your (ваш): "Ваше кафе", "Ваш супермаркет" тощо.

Водночас членам майже не дозволяли носити одяг "із зовнішнього світу" чи користуватися іншими предметами, виготовленими поза межами підприємств Дженкінса.

Адепти "вчення" Дженкінса вірили, що темношкірі люди – обрані та кращі за білих, писали у Kansas City Star.

Також Дженкінс вважав, що жінки є "нижчими" людьми, створеними тільки для чоловічого задоволення, тому чоловіки у секті практикували багатоженство, підліткові шлюби й сексуальне насильство.

За даними Washington Post, у самого Дженкінса було 20 дітей від 13 різних жінок, серед яких була його неповнолітня падчерка.

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У травні 2018 року суд вперше назвав організацію "сектою" та зобов'язав її виплатити 8 млн доларів жінці, яка 10 років безоплатно працювала на ООНІ.

Того ж року у США видали ордер на арешт Дженкінса, бо той не звітував про свої активи попри численні вимоги суду. Утім, зловмисника так і не вдалося заарештувати. У 2021 році лідер секти помер від ускладнень, спричинених COVID-19.

Ще у 2013 році "Організація Об'єднаних Націй Ісламу" перейменувалася на The Value Creators ("Творці цінностей"). Ймовірно, секта досі існує.