У США школярка влаштувала стрілянину, а потім наклала на себе руки: є загиблі та поранені
У штаті Вісконсин (США) 15-річна дівчина влаштувала стрілянину у невеликій християнській школі Abundant Life. Вона убила вчителя та іншого підлітка, а потім наклала на себе руки.
Про це пишуть Reuters та Associated Press.
За даними правоохоронців, трагедія сталася у понеділок, 16 грудня, близько 11-ої години дня за місцевим часом. Ученицю ідентифікували як Наталі Рупноу. Вона прийшла до школи, дістала пістолет калібру 9 міліметрів та відкрила вогонь приблизно через 3 години після початку занять.
Внаслідок стрілянини загинули її вчитель та однокласник. Ще шестеро осіб отримали поранення. Двоє з них перебувають у лікарні у критичному стані.
Про інцидент у школі правоохоронців сповістив телефоном учень другого класу.
Поліція перекрила дороги навколо школи, а федеральні агенти прибули на допомогу місцевим правоохоронним органам. Водночас повідомляється, що поліцейські не стріляли.
Вони знайшли Наталі з вогнепальним пораненням – дівчина намагалася скоїти самогубство. На момент прибуття поліції школярка ще була живою. Утім, вона померла дорогою до лікарні.
За словами Барбари Вірс, директорки відділу комунікації із початковою та середньою школою, мотиви вчинку 15-річної підлітки невідомі.
Правоохоронці проводять розмови з членами родини Наталі та обшуки у її помешканні.
Чи відновлять заняття у школі – досі вирішують.
Раніше ми розповідали, що у тому ж штаті Вісконсин поліція застрелила учня місцевої школи, який, за даними офіційних осіб, мав при собі зброю.