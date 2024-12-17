У США школярка влаштувала стрілянину, а потім наклала на себе руки: є загиблі та поранені

У штаті Вісконсин (США) 15-річна дівчина влаштувала стрілянину у невеликій християнській школі Abundant Life. Вона убила вчителя та іншого підлітка, а потім наклала на себе руки.

Про це пишуть Reuters та Associated Press.

За даними правоохоронців, трагедія сталася у понеділок, 16 грудня, близько 11-ої години дня за місцевим часом. Ученицю ідентифікували як Наталі Рупноу. Вона прийшла до школи, дістала пістолет калібру 9 міліметрів та відкрила вогонь приблизно через 3 години після початку занять.

BREAKING: There have been two deaths after a gunman opened fire at Abundant Life Christian school in Wisconsin,



The gunman has killed themself.



Fuck every lawmaker who made this possible.



pic.twitter.com/INTFzulM7G — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 16, 2024

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Внаслідок стрілянини загинули її вчитель та однокласник. Ще шестеро осіб отримали поранення. Двоє з них перебувають у лікарні у критичному стані.

Про інцидент у школі правоохоронців сповістив телефоном учень другого класу.

Поліція перекрила дороги навколо школи, а федеральні агенти прибули на допомогу місцевим правоохоронним органам. Водночас повідомляється, що поліцейські не стріляли.

Multiple law enforcement sources tell ABC News that the suspect in a deadly shooting at Abundant Life Christian School was a female teenager.



A teacher and teenage student were killed and six students were hurt in the shooting. pic.twitter.com/gYsxvqudJo — ABC News Live (@ABCNewsLive) December 16, 2024

Вони знайшли Наталі з вогнепальним пораненням – дівчина намагалася скоїти самогубство. На момент прибуття поліції школярка ще була живою. Утім, вона померла дорогою до лікарні.

За словами Барбари Вірс, директорки відділу комунікації із початковою та середньою школою, мотиви вчинку 15-річної підлітки невідомі.

Правоохоронці проводять розмови з членами родини Наталі та обшуки у її помешканні.

Чи відновлять заняття у школі – досі вирішують.

Раніше ми розповідали, що у тому ж штаті Вісконсин поліція застрелила учня місцевої школи, який, за даними офіційних осіб, мав при собі зброю.