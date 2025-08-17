У США в бібліотеку повернули книгу про виховання дітей, яку позичили ще в 1943 році

Ймовірно, книгу взяла бабуся людини, яка повернула її в бібліотеку

У техаському місті Сан-Антоніо в публічну бібліотеку повернули книгу, яку там позичили ще в 1943 році.

Видання "Ваша дитина, її родина та друзі" з порадами для батьків добре збереглося і тепер його планують продати.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на мережу публічних бібліотек міста.

Фото: San Antonio Public Library/Facebook Фото: San Antonio Public Library/Facebook Фото: San Antonio Public Library/Facebook Фото: San Antonio Public Library/Facebook

Книгу родина з Орегону повернула в червні 2025 року. До твору додали лист, в якому автор розповідає, що успадкував кілька коробок книг від свого батька після його нещодавньої смерті.

РЕКЛАМА:

"Мабуть, посібник, позичила моя бабуся Марія дель Сокорро Альдрете Флорес (Кортес). У тому році її перевели працювати в посольстві США в Мехіко. Мабуть, вона взяла із собою книгу, а приблизно через 82 роки посібник опинився в мене", – йшлося в доданому листі.

"Ваша дитина, її родина та друзі" – посібник для батьків, в якому дорослим дають поради, як допомогти дітям вибудовувати стосунки. Автором книги була сімейна консультантка та психологиня Френсіс Брюс Стрейн.

Газета New York Times писала, що Френсіс також була матір’ю двох дітей, але "найбільш відомою завдяки мудрим, чуйним, але несентиментальним викладом статевого виховання".

Американець, який повернув книгу, каже, що її взяли з бібліотеки, коли його батькові було 11 років.

"Сподіваюся, штрафу за прострочення не буде, бо бабуся не зможе його сплатити", – написав американець.

Читайте також : Фото У Британії в шкільну бібліотеку повернули збірку Байрона, взяту ще перед Першою світовою війною

У публічній книгозбірні пояснили, що раніше нараховували три центи штрафу за кожен день порушення терміну повернення. Якби це правило не скасували у 2021 році, власнику книги довелося б заплатити майже 900 доларів.

Книгу повернули в хорошому стані, тому її планують виставити для огляду в центральній книгозбірні міста, а згодом – продати.

Світовий рекорд за найбільше прострочення книги, яку взяли з бібліотеки, встановили в Англії у 1956 році. Тоді в книгозбірню повернули твір, позичений у 1668 році.

Раніше у США 81-річна жінка повернула бібліотеці книгу, яку майже століття тому позичив її дідусь.