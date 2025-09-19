У США в будинку для літніх вбили 89-річну емігрантку з України: у злочині підозрюють її сусідку

У США в будинку для літніх вбили емігрантку з України. Фото ілюстративне

У Нью-Йорку в будинку для літніх людей убили 89-річну емігрантку з України Ніну Кравцову, яка пережила Голокост.

Підозрюваною виявилася її 95-річна сусідка по палаті, повідомляють New York Post та ABC News.

Злочин стався 14 вересня в центрі реабілітації та догляду Seagate. За даними правоохоронців, Кравцову знайшли у ліжку без свідомості, вкритою кров’ю та з порізами на обличчі й голові.

Жінку доставили у лікарню, де вона померла вранці 15 вересня. Судово-медична експертиза встановила, що вона мала переломи кісток обличчя й голови.

У смерті Кравцової звинуватили її сусідку по палаті – 95-річну Галину Смірнову. Її заселили до будинку для літніх людей напередодні – 12 вересня.

Медсестра закладу розповіла, що під час обходу кімнат Кравцова спала у своєму ліжку. Однак коли вона повернулася туди за годину – побачила закривавлене тіло.

За словами помічника окружного прокурора Брукліну Арі Роттенберга, обвинувачена в цей момент перебувала у ванній кімнаті та мила руки. На її халаті та ногах була кров.

"У кімнаті стояло крісло колісне, з якого були зняті педалі для ніг. Одна з них лежала на підлозі в кімнаті, на ній була кров. Інша була викинута з вікна і лежала на землі", – зазначив Роттенберг.

Саме педаль з крісла колісного розглядають як ймовірне знаряддя для вбивства.

95-річна підозрювана Галина Смірнова у суді Shawn Inglima/New York Daily News/Getty Images

За непідтвердженою інформацією, підозрювана має деменцію.

Як розповіла донька Кравцової Люсі Флом, її мама у 5 років втратила родину через Голокост. В Україні вона була медсестрою, а згодом емігрувала до США.

Кравцова жила у районі Брайтон-Біч зі своїм чоловіком, а після його смерті переїхала до будинку для літніх людей.

"Вона багато чим пожертвувала. Була матір’ю-одиначкою. Народила мене у 18 років. [Мама] приїхала сюди (у США – ред.), щоб дати мені хорошу освіту. Вона була милою жінкою, … дуже люблячою, турботливою, відданою", – розповіла Флом.

Наразі підозрювана Галина Смірнова перебуває під вартою в тюремному відділенні лікарні Белв’ю. Її адвокатка Ерін Дарсі відклала подачу клопотання про звільнення під заставу до наступного судового засідання.

"Я вірю, що в найближчому майбутньому ми зможемо подати до суду обґрунтовану заяву про звільнення під заставу від імені нашої клієнтки – як тільки знайдемо для неї прийнятне місце проживання, враховуючи її вік і, зрештою, нашу зацікавленість у гуманному ставленні до неї", – зазначила вона.

Натомість прокурори вимагали, щоб Смирнова утримувалася під вартою без права на звільнення під заставу.

Також суддя відхилив прохання про проведення психіатричного обстеження. Він заявив, що це "передчасно".

