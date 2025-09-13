У США росте найвищий соняшник у світі: його виростив українець, який покинув країну ще підлітком

Український емігрант Алекс Бабич виростив на задньому дворі свого будинку у США найвищий соняшник у світі.

Майже 11-метрова квітка побила попередній рекорд, який тримався понад 10 років, повідомляють Книга рекордів Гіннеса та Associated Press.

47-річний чоловік народився та виріс в Україні. У віці 14 років він емігрував до США. Алекс Бабич каже, що почав вирощувати соняшники як символ любові до рідної країни.

Перша його квітка була заввишки чотири метри, кожна нова – ще вищою. Українець каже, що запитував себе "Як далеко я можу знайти". За його словами, соняшник-рекордсмен став результатом "методу спроб і помилок протягом багатьох років".

Алекс зізнався, що його прихильність до соняшників поглибилася після російського повномасштабного вторгнення.

"Ми молимося, щоб війна закінчилася. І сподіваємося, що це надихне людей у потрібних місцях. Минуло вже достатньо часу", – вважає чоловік.

У 2022 році він виростив квітку висотою 7,67 метра, яка допомогла здобути нагороду найвищої у США. Через два роки на подвір’ї Бабича були десять цих рослин, які перевищували шість метрів у висоту.

Рекордний зразок має прізвисько Кловер (з англійською – конюшина) через 10-річного сина Алекса. Хлопчик постійно клав на соняшники чотирилисту конюшину, аби квіти краще росли.

"Це (рекордний за висотою соняшник – ред.) один із моїх дітей. Ви виходите щодня, щоб доглядати за ним [...]

Колись я помру, але історії цієї квітки житимуть. Мої діти розповідатимуть їх онукам", – каже чоловік.

У день підтвердження рекорду довелося використати 12-метровий садовий комбайн, щоб виміряти квітку. Соняшник заввишки 10,9 метра визнали найвищим у світі.

Алекс Бабич зізнався, що пообіцяв дружині взяти річну перерву у вирощуванні квітів, якщо здобуде світовий рекорд у 2025 році. Відпустку від садівництва він планує витратити на подорож із родиною.

Наступного літа очікують вихід документального фільму "Цвітіння" (Bloom), у зйомках якого взяв участь соняшник-рекордсмен.

Український емігрант розповідає, що також займається поширенням квітів-символів України. Чоловік садить соняшники поблизу кемпінгів, де буває з родиною, а насіння рослини роздає дітям на фестивалях. На пакетиках із ними є наліпки з фразою: "Поширюйте любов – насіння соняшника".

