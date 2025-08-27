Кіберполіцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу. У становій тязі він подолав вагу у понад 240 кг.

Про це повідомили у Кіберполіції України.

Юрій Коваленко – лейтенант поліції та оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Київській області.

Він взяв участь у "10-му Відкритому Чемпіонаті Заходу України з паверліфтингу та окремих дисциплін" під егідою федерації World Powerlifting Alliance (WPA).

Поліцейський виступав у спеціальній категорії MPF до 90 кг – Military/Police/Fire (Військові/Поліцейські/Пожежники).

Юрій Коваленко на змаганнях Національна поліція України

У становій тязі в рамках триборства Юрій подолав вагу у 242,5 кг.

У Кіберполіції зазначають, що спочатку результат виявився рекордом України, а згодом з’ясувалося, що і світовим.

Попередній рекорд належав спортсмену зі США Шону Корлі, який у 2019 році підняв 240,42 кг.

"Для мене спорт – це не лише сила, а й дисципліна, яка допомагає у повсякденній роботі. Приємно, що вдалося показати результат, який вийшов за межі національного рекорду", – зазначив Юрій Коваленко.

За підсумками змагань кіберполіцейський виборов 1 місце у своїй категорії та посів 3 місце в абсолютній першості серед близько 40 учасників.

Юрій Коваленко є кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу. Раніше він вже здобував перемоги – зокрема на благодійному турнірі "Відкритий чемпіонат Києва" він посів 1 місце в становій тязі у ваговій категорії до 90 кг.

