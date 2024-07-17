Тепловий удар: що треба знати про симптоми і як охолодитися у спеку

В Україні аномальна спека: вдень температура повітря перевищує 35°C та навіть сягає 40-41°C у деяких областях.

У таку погоду однією з найпоширеніших причин виклику невідкладної допомоги є тепловий удар, який може призвести до смерті.

Кожного року у світі фіксують смерті дітей, яких залишають в автівках без нагляду, релігійних паломників, жителів країн з особливо спекотним кліматом від наслідків теплового удару.

Також у спеку є ризик сонячного удару: сонце дійсно може "напекти голову", якщо не носити панамку, і це загрожує набряком мозку.

Що таке тепловий та сонячний удари, як розпізнати симптоми, надати першу допомогу та профілактувати неприємні симптоми – пояснює завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков.

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Що таке тепловий і сонячний удар

Тепловий удар виникає при тривалому перебуванні в надмірно теплому середовищі або на сонці NewAfrica/DEPOSITPHOTOS

Тепловий удар – це симптомокомплекс, який характеризуються підвищенням температури тіла вище 39-40°C та виникає при тривалому перебуванні в надмірно теплому середовищі або на сонці.

У групі ризику перебувають:

маленькі діти;

літні люди;

пацієнти з хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, ожиріння);

люди, які мусять працювати під сонцем/бути фізично активними у спеку: військові , спортсмени тощо.

Фактично, тепловий удар це надзвичайно сильне перегрівання тіла, яке може настати у гарячих вологих середовищах, а сонячний удар – локальне перегрівання голови під сонячними променями.

Тепловий удар можна отримати не лише під відкритим сонцем, а й у квартирі чи машині. Сонячний удар найчастіше трапляється у тих, хто не носить головний убір.

Як розпізнати тепловий удар

При тепловому ударі в організмі людини порушується терморегуляція, зменшується здатність віддавати тепло, відбувається втрата рідини та електролітів. У важких ситуаціях відбувається порушення ритму серця, може бути набряк головного мозку, пояснює Віталій Бібіков.

Симптоми теплового удару:

підвищення температура тіла;

почервоніння обличчя;

гаряча суха шкіра;

судоми, маленькі посмикування м’язів;

нудота, блювання;

непритомність;

галюцинації;

утруднене дихання;

сплутана свідомість.

За даними Mayo Clinic, перегрівання може підвищувати ризик інфаркту й інсульту. Тепловий удар може ускладнюватись гіпертонічним кризом, призводити до посиленого згортання крові (гіперкоагуляції), а внаслідок цього – до тромбозів.

"Для гіперкоагуляції не обов'язковий тепловий удар, але згортання крові дійсно може бути підвищеним при ньому. Гіперкоагуляція є однією з причин ускладнень і смерті, адже вона призводить до тромбозів", – додає лікар.

Як відрізнити тепловий удар від інших хвороб

Температура, нудота, блювання, зневоднення можуть свідчити про інфекційні захворювання. Але якщо людина перебувала у гарячому приміщенні або на сонці, а потім відчула підвищення температури, логічно підозрювати саме тепловий удар.

"Тепловий удар відрізняється від інфекційних захворювань тим, що нестероїдні протизапальні, якими ми звикли збивати температуру, в цьому випадку не діють. Працює лише охолодження організму фізичними методами.

Інсульт і тепловий удар важко сплутати, тому що при теплових ударах немає якихось односторонніх порушень рухів чи міміки. А при інсульті немає температури, яка характерна для теплового удару", – каже лікар.

Перша допомога при тепловому ударі

При тепловому ударі треба охолодити тіло та відновити водний баланс Фото: obencem/DEPOSITPHOTOS

✅ Насамперед потрібно перемістити людину в холодне приміщення або хоча б у тінь.

✅ Далі потрібно фізично охолодити організм, зняти зайвий одяг, обтертися холодним рушником, облитися водою, прийняти прохолодний душ.

Можна покласти лід у тканину та прикласти до тіла, зокрема під пахви, до голови та шиї, радять у CDC.

✅ Наступний важливий крок – регідратація. При тепловому ударі потрібно вживати багато води, але маленькими порціями. Також лікар радить пити електролітні розчини, де багато калію, натрію, магнію, хлору.

✅ Якщо людина знепритомніла від спеки, потрібно покласти її у стабільне бокове положення та викликати швидку. Якщо людина у важкому стані на фоні порушення свідомості і не може самостійно вживати рідину, – госпіталізація обов’язкова.

Важкий ступінь теплового удару потребує лікування у реанімації. Якщо не надати людині допомогу, тепловий удар має летальні наслідки, наголошує Віталій Бібіков.

Зазвичай причиною смерті є серцева аритмія, яка призводить до зупинки серця, набряк головного мозку або набряк легенів.

Коли потрібно викликати швидку?

Постраждалій людині терміново потрібна медична допомога при таких симптомах, як:

непритомність;

задишка;

біль у грудях;

судоми;

аритмія;

неможливість самостійно пити воду;

сплутаність свідомості;

блювота, що не приносить полегшення;

галюцинації.

Також завідувач приймального відділення радить звертатися до лікаря після непритомності, навіть якщо потім стало легше.

"Навіть якщо потім людина прийшла до тями, варто звернутися до лікаря, щоб зʼясувати причини", – зауважує Віталій Бібіков.

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Як уникнути теплового удару під час спеки

Для запобігання тепловому удару треба перебувати в тіні, уникати фізичних навантажень, пити багато води і носити легкий натуральний одяг Фото: Sonyachny/DEPOSITPHOTOS

✅ Найважливіші заходи для запобігання тепловому удару – перебувати в тіні, уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду.

✅ В умовах відключення світла, коли неможливо увімкнути кондиціонер чи вентилятор, потрібно обмежити доступ гарячого повітря до оселі за допомогою штор; охолоджуватися водою.

Лікар рекомендує регулярно приймати прохолодний душ по кілька разів на день, обтиратися холодним рушником, прикладати холодні компреси до голови та шиї.

Також можна підставляти зап'ястя під проточну прохолодну воду, використовувати розпилювач води для обличчя, рук і декольте.

✅ Якщо це можливо, варто спати в охолодженому приміщенні, адже тепловий удар може трапитись навіть уві сні. У МОЗ радять зачиняти вікна вдень, а вночі навпаки відчиняти.

✅ Варто обмежити перебування на сонці з 10-ї до 16-ї години. Не можна виходити на відкрите сонце без головного убору, перебувати на пляжі після 10 години ранку.

✅ Потрібно пити багато води: лікар радить споживати приблизно 40 мл на 1 кілограм ваги. Також варто їсти багаті рідиною фрукти, як-от дині, огірки, помідори, полуниця, персики.

✅ Щоб уникнути перегрівання, лікар рекомендує носити тільки легкі натуральні тканини (льон, бавовна тощо) та уникати одягу з синтетичних тканин.

Обов'язковий атрибут для дітей та дорослих — кепка чи панамка. А для захисту шкіри від пекучого сонця краще обрати натуральний вільний одяг з довгим рукавом замість обтислих топів чи футболок.

Як не парадоксально, це краще захистить від опіку і перегрівання, ніж оголена шкіра. На деяких тканинах навіть пишуть рівень SPF-захисту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали лайфхаки, як охолодитися без кондиціонера у спеку.

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Як вберегти дитину від теплового удару?

Усі поради для дорослих актуальні і для дітей. У МОЗ також радять не виходити під пряме сонце з дітьми віком до одного року.

Якщо ви йдете на пляж, беріть парасольку від сонця. Щоб запобігти перегріванню на пляжі, частіше пропонуйте маляті воду, протирайте вологою серветкою/рушником обличчя і відкриті ділянки тіла.

Не забувайте, що перші сонячні ванни дитини не повинні перевищувати 5-6 хвилин, а після утворення засмаги – 8-10 хвилин. Під час аномальної спеки краще не засмагати взагалі.

Дітям потрібно носити не іграшкові, а нормальні сонцезахисні окуляри з фільтрами з трайвекса або полікарбонату, що повністю блокують сонячні ультрафіолетові промені діапазонів А і В, кажуть у міністерстві.

❌ Не можна надто тепло одягати дітей, кутати немовлят. Категорично не можна залишати дітей в автівках під час спеки, навіть з кондиціонером/на дуже короткий час.

"Коли машина постояла на сонці, вона може розігріватися до 60-70°C. Дуже важливо спочатку охолодити її, а потім їхати", – додає Віталій Бібіков.