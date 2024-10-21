У США продали екземпляр Конституції, надрукований у 1787 році: його ціна сягнула 9 млн доларів

У США з-під молотка пішов екземпляр Конституції, який надсилали для ратифікації

На аукціоні продали один з екземплярів Конституції США, який надрукували 237 років тому й надіслали до Північної Кароліни для ратифікації.

Новий власник заплатив за нього 9 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

Торги тривали трохи більше ніж 7 хвилин. Ставки мали інтервал у 500 тисяч доларів.

Примірник надрукували у 1787 році. Тоді Конституційний конвент закінчив розробку структури національного уряду та направив екземпляр до Конгресу першого неефективного американського уряду із проханням надіслати його до штатів для ратифікації.

Це одна з близько 100 копій, надрукованих секретарем тогочасного Конгресу Чарльзом Томсоном. Він, ймовірно, підписав по два примірники для кожного з перших 13 штатів.

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Екземпляр Конституції США Brunk Auctions

Екземпляр з аукціону знайшли лише два роки тому, коли продавали нерухомість, яка колись належала Семюелу Джонстону – губернатору Північної Кароліни з 1787 по 1789 рік. Саме він керував конвенцією штату, яка ратифікувала Конституцію.

Копія зберігалася у невеликій металевій шафі з двома шухлядами та банкою морилки, яка стояла у давно занедбаній кімнаті, заставленій старими стільцями.

Документ має вигляд широкого аркуша, який можна було скласти один раз, як книжку.

Поряд з Конституцією був також лист Джорджа Вашингтона з проханням про її ратифікацію. У ньому він визнав, що заради нації доведеться піти на компроміс і поступитися певними правами, якими користувалися штати.

Зазначається, що востаннє схожа копія Конституції продавалася ще у 1891 році. Тоді за неї заплатили 400 доларів.

Також з-під молотка пішов перший проєкт Статей Конфедерації 1776 року з водяними знаками. Він коштував 1 мільйон доларів.

А за 85 тисяч доларів продали журнал Конвенту Північної Кароліни 1788 року в Хіллсборо, де представники провели два тижні за обговоренням ратифікації Конституції.

Нагадаємо, у Данії на аукціон виставили колекцію монет, що 100 років була захована на випадок катастрофи.