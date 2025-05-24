У США фахівці виходжують 2-місячне ведмежа, яке покинула матір: для цього вони переодягаються в тварин

Фахівці намагалися повернути ведмежа його матері, однак спроби були марні

У США туристи знайшли в лісі самотнє двомісячне ведмежа. Покинуту тварину прихистили працівники служби дикої природи.

Вони годують і доглядають малечу лише в костюмах ведмедів. Усе для того, що підготувати юного звіра до повернення в дику природу, інформує The Guardian.

12 квітня маленьке чорне ведмежа врятували туристи в національному лісі Лос-Падрес у Каліфорнії. Двомісячного дикого звіра передали в Центр дикої природи Ромона Товариства захисту тварин Сан-Дієго, де він став наймолодшим ведмедем, яким там опікувалися.

Спершу фахівці намагалися возз’єднати звіра з його матір’ю, однак вона так і не повернулася по дитя. Зрештою тварину тимчасово прихистили в місцевому Центрі.

"Ведмежа тут почувається чудово. Коли вперше сюди потрапив, він важив лише 1,3 кілограма, був трохи ослаблений, оскільки, ймовірно, пробув декілька днів без їжі та води.

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Зараз він вже виріс у чотири рази і важить понад 5,7 кілограма", – розповіла менеджерка з операцій дикої природи центру Отем Велч.

Фото: Фонд захисту тварин Сан-Дієго Фото: Фонд захисту тварин Сан-Дієго

Фахівці установи проводять для ведмежати спеціальні сеанси, під час яких одягаються в костюми тварин і імітують поведінку матері. Там пояснюють, що це допоможе тварині легше адаптуватися в природному середовищі, куди його планують відпустити після досягнення року.

Спеціалісти кажуть, що намагаються створити такі умови, аби ведмежа не звикало до людей.

"Що більше ми зможемо утримувати ведмежа диким і не дати йому підстави вважати людей джерелами чогось хорошого, то більше воно зможе зіставляти себе з ведмедями, а не людьми", – додала Отем Велч.

Місцеві чиновники кажуть, що покинуте ведмежа можуть поселити до іншої осиротілої тварини, аби допомогти їм розвиватися за мінімального людського впливу.

Очікується, що звіра випустять у дику природу приблизно за рік, коли він досягне ваги від 59 до 70 кілограмів. Перед цим спеціалісти визначать підхожий район, враховувавши наближеність до людей, можливість забезпечити харчування та популяцію ведмедів.

На ведмежа одягнуть ошийник, за яким біологи будуть відстежувати тварину протягом першого року в дикій природі.

Фахівці кажуть, що за останні п’ять років це четверте ведмежа такого юного віку, яке потрапило до центру.

"Це дуже незвичайний випадок. Ми не часто бачимо ведмедів такого юного віку без матері. Для нас честь піклуватися про нього, але це також велика відповідальність", – наголосила Отем Велч.

Нагадаємо, в Канаді чоловік кинувся на білого ведмедя, який напав на його жінку. Відбиваючись від дикої тварини, місцевий отримав важкі травми рук і ніг.