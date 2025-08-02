У США зафіксували найдовший у світі спалах блискавки: його довжина склала 829 кілометрів

У США зафіксували блискавку рекордної довжини – 829 кілометрів. Гігантський електричний розряд простягнувся від східного Техасу до околиць Канзас-Сіті, що в штаті Міссурі. Ця відстань еквівалентна тій, що розділяє Париж і Венецію.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Рекордний спалах стався 22 жовтня 2017 року над Великими рівнинами США – регіоном, відомим своєю підвищеною грозовою активністю. Попередній рекорд там зафіксували у квітні 2020 року. Тоді довжина США блискавки сягала 768 кілометрів.

Та сучасні геостаціонарні супутники, які забезпечують безперервне спостереження з орбіти, дали змогу ще точніше вимірювати такі надзвичайні явища.

Вимірювання спалахів блискавок на великій площі стало можливим із 2016 року. Фіксувати такі рекордні явища дозволяють наукові досягнення у сфері супутникового спостереження.

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Цей конкретний спалах став одним із перших, зафіксованих за допомогою новітньої орбітальної супутникової системи Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), відомої як геостаціонарний оперативний екологічний супутник.

"Вивчати екстремальні прояви блискавок складно, бо вони виходять за межі того, що ми можемо реально спостерігати. Безперервні вимірювання з геостаціонарної орбіти стали справжнім проривом", – каже Майкл Дж. Пітерсон, провідний автор дослідження та член комітету з оцінки при Центрі дослідження сильних бур в Технологічному інституті Джорджії.

До появи супутникових технологій тривалість і довжину спалахів реєстрували за допомогою наземних датчиків. Щоправда, ці прилади мали суттєві обмеження.

Нові технології також дозволили зафіксувати рекорд тривалості одного блискавичного спалаху – 17,1 секунди. Це сталося під час грози над Уругваєм і північчю Аргентини 18 червня 2020 року.

"Щоденне значення таких спалахів полягає в тому, що блискавка може долати великі відстані від осередку грози. Через це людям слід уникати перебування просто неба під час гроз із блискавками", – зауважив професор Рендалл Сервені, доповідач ВМО з питань екстремальних погодних і кліматичних явищ.

Фахівці нагадують: навіть якщо гроза здається віддаленою, блискавка може долати великі відстані від епіцентру. Найкращий захист – перебування у будівлі.

Раніше вчені підрахували, скільки дерев щороку гине внаслідок прямого влучання блискавок.