Вчені підрахували, скільки дерев щороку гине внаслідок прямого влучання блискавок

Багато блискавок не досягають землі

Більшість людей вважають, що грози не становлять великої загрози для дерев – мало кому вдається побачити на власні очі наслідки електричних ударів по лісових насадженнях.

Однак тепер вчені з'ясували, що щороку через блискавки гине близько 320 мільйонів дерев.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Global Change Biology, повідомляє Popular Science.

Більшість блискавок насправді ніколи не досягають землі – електричні розряди часто трапляються у хмарах. Проте чимало блискавок утворюються через зіткнення негативних атмосферних зарядів з позитивно зарядженими стовпами повітря з поверхні землі, зокрема високих об’єктів, як-от дерев.

Раніше вчені намагалися підрахувати, скільки лісів страждають через ці електричні заряди. Однак тоді роботи часто обмежувалися польовими спостереженнями окремих насаджень дерев.

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Тепер група дослідників з Мюнхенського технологічного університету вирішила створити програму статичного моделювання, аби підрахувати, як часто блискавкам вдається знищувати дерева.

Для цього вчені поєднали глобальну модель рослинності з наборами даних про структури блискавок та інші спостереження.

Потім вони провели математичні розрахунки і з’ясували, що щороку електричні розряди знищують близько 320 мільйонів дерев. Ця чисельність еквівалентна від 2,1 до 2,9% річної втрати біомаси рослин на планеті.

При цьому автори роботи не враховували наслідки пожеж, спричинені ударами блискавок.

"Тепер ми можемо не лише оцінити, скільки дерев щорічно гине від ударів блискавок, але й визначити регіони, які від цього постраждали найбільш.

Також це допоможе оцінити наслідки глобального накопичення вуглецю та збереження структури лісів", – заявив провідний автор дослідження Андреас Краузе.

Вчені також підрахували, що знищення дерев блискавками призводить до викидів від 0,77 до 1,09 мільярда тонн шкідливого вуглекислого газу щороку.

Для порівняння, під час лісових пожеж ці показники становлять приблизно 1,26 мільярда тонн або 5,85 мільярда, якщо враховувати сухостій та органічні матеріали у ґрунті.

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Науковці вважають, що результати їхнього дослідження демонструють, наскільки важливо враховувати загибель дерев від ударів блискавок під час кліматичних досліджень.

Вони зауважують, що численність знищених через це явище лісів, ймовірно, зростатиме.

"Більшість кліматичних моделей прогнозують збільшення частоти блискавок у найближчі десятиліття. Тому варто звертати більш пильну увагу на цей недооцінений ефект явища", – додав Андреас Краузе.

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