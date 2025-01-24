У США 87 організацій закликають не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я

У США 87 неурядових організацій виступили проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я.

Вони підписали спільного листа, в якому закликали оголосити про свою опозицію Кеннеді.

Як повідомляє Reuters, цей лист сьогодні планують розіслати сотні сенаторів. У середу, 29 січня, у Сенаті відбудеться слухання щодо кандидатури Кеннеді на пост очільника Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США.

Серед організацій-підписантів – Спілка стурбованих вчених, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Національна організація жінок.

"Якщо Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить Департамент охорони здоров’я та соціальних служб, ми зіткнемося з брехнею та дезінформацією в безпрецедентних масштабах, які здатні зруйнувати століття прогресу в боротьбі з хворобами та зміцненні системи громадського здоров’я", – йдеться у листі.

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Про намір призначити на цю посаду саме Кеннеді-молодшого Дональд Трамп оголосив ще в листопаді. Однак суспільство критично сприйняло цю кандидатуру – зокрема, через позицію Кеннеді щодо вакцин, абортів та інших "гострих" для американців питань.

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Що відомо про Роберта Кеннеді-молодшого?

71-річний Роберт Ф. Кеннеді-молодший – племінник 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді (вбитого у 1963 році), юрист, блогер, екоактивіст, а також відомий конспіролог та антивакцинатор.

Так, Кеннеді висловлював сумніви щодо безпечності та ефективності вакцин, які десятиліттями допомагали стримувати хвороби та запобігати смертям. При цьому він заявляв, що не перешкоджатиме американцям робити щеплення.

Крім того, він написав книгу, у якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі у змові з Біллом Гейтсом і виробниками ліків для просування вакцин від COVID-19.

Також Кеннеді прославився своїми українофобними заявами та поширенням російської пропаганди. Наприклад, у 2023 році він називав російсько-українську війну "громадянською", звинувачував Україну у "вбивствах російського населення Донбасу" та забороні російської мови, повторюючи російські пропагандистські наративи.