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Тероризував район: у США впіймали 81-річного чоловіка, який 10 років "обстрілював" сусідів з рогатки

Олена Барсукова — 28 травня, 15:05
Тероризував район: у США впіймали 81-річного чоловіка, який 10 років обстрілював сусідів з рогатки
Фото ілюстративне. У Каліфорнії затримали "серійного стрільця з рогатки"
Фото: [email protected]/DEPOSITPHOTOS

У США заарештували "серійного стрільця з рогатки", який десять років "тероризував" сусідів на своєму районі у південній Каліфорнії.

81-річний чоловік розбивав вікна і лобове скло автомобілів, а також постійно стріляв у людей з рогатки, повідомляє Sky News.

Поліція каже, що чоловік "тероризував район", і від його дій постраждали десятки жителів. Водночас інформацію про фізичні травми їм не повідомляли.

"Стрільця" заарештували минулого тижня. Поліціянти отримали ордер на обшук, а потім знайшли рогатку і кульки в його будинку в Азусі.

Лейтенант місцевої поліції Джейк Буші розповів, що пенсіонер зазвичай стріляв у сусідів із заднього двору.

На його думку, єдиним мотивом підозрюваного був "злий умисел". Сьогодні, 28 травня, чоловік має прийти до суду.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі заарештували 37-річного чоловіка, який штовхав, бив та кидався на жінок у центрі міста.

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