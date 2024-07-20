Розчепила щелепи руками: у США жінка вирвалася з пащі алігатора

ВИПРАВЛЕНО 20.07.2024 о 18:30

На 46-річну Рейчел Томпсон зі штату Флорида (США) напав алігатор – він схопив її за ногу. Однак жінка врятувалася від 180-кілограмового (400 фунтів) хижака.

Вона в прямому сенсі боролася за своє життя, пише Washington Post.

Рейчел вже шість років живе поблизу річки Гіллсборо. Увесь цей час жінка спостерігала за самкою алігатора, яка мешкає у водоймі поруч, і навіть назвала її Сільвією.

"Це як National Geographic у нашому дворі", – сказала Рейчел.

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А влітку 2023 року жінка вперше побачила, що у водах поруч з її домом з'явився великий самець алігатора.

Друга зустріч із хижаком відбулась у середині червня – тоді алігатор вихопив з берега тушу опосума. За кілька днів Рейчел дізналася, що самець отримав рану на морді і стала називати його Шрамом.

Алігатор Шрам, який напав на Рейчел Jay Parrish

4 липня, у День Незалежності США, Рейчел почала свій ранок із зарядки просто неба. Вона вирішила зануритися у річку перед тим, як розбудити свого 9-річного сина та 7-річну дочку та приготувати їм сніданок.

Периферичним зором жінка побачила брижі на воді. Вони виникли нізвідки та раптом перетворилися на голову гігантського алігатора.

Тварина була занадто близько до Рейчел, тож вона не мала шансу втекти. 180-кілограмовий алігатор Шрам напав, запхавши зуби в її праву гомілку, а потім потягнув її з берега.

"Це звучало як хруст картопляних чипсів", – сказала вона.

Рейчел закричала, розбудивши сина в будинку. Вона повернулася й схопилася за найближчий камінь, але алігатор сильно смикнув її, відтягуючи від берега.

Згадавши про рану, яку Шрам отримав за кілька тижнів до того, Рейчел Томпсон вдарила його кулаком по морді. У відповідь той смикнув її знову, затягнувши в ще глибші води. Жінка розуміла, що наступний ривок буде для неї смертельним.

"Тоді я закричала і доклала всіх сил, щоб схопити його за верхню та нижню щелепи й потягнула так сильно, як могла", – розповіла вона.

Рейчел відчула, як її нога звільнилася, і штовхнула алігатора, кинувшись від Шрама на берег.

За підрахунками жінки, напад тривав близько 30 секунд.

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Жінка дошкутильгала до свого сараю, схопила рушник та перетиснула ним кровотечу на нозі. До неї прибіг син і Рейчел попросила його принести її телефон. Вона подзвонила своїй подрузі, що живе через кілька будинків, і та відвезла її до лікарні.

Лікарі припускали, що жінці доведеться робити декілька операцій та знадобиться пересадка шкіри, але рана виявилась не такою складною. Медики діагностували перелом і багато пошкоджень м’язів, але алігатор не зірвав шкіру та не пошкодив великих нервів.

Рейчел каже, що має пройти чимало часу, перш ніж вона зможе знову зайти в річку.

"Це неприємно, але коли через біль мені стає погано, я нагадую собі: "Я жива! У мене є нога!" – жартівливо зауважує жінка.

Службовці з охорони дикої природи штату приспали 180-кілограмового алігатора, який її вкусив. За офіційними оцінками, по всій Флориді живе близько 1,3 мільйона алігаторів, які постійно "конфліктують" із людьми.

ВИПРАВЛЕНО. У попередній версії матеріалу була вказана помилкова вага алігатора. УП. Життя перепрошує за неточність.