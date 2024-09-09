У США жінку покарали за відмову у "возз'єднанні" дітей із батьком, звинуваченим у насильстві над ними

У США матір шістьох дітей покарали за відмову від "терапії возз'єднання сім’ї" за участі її чоловіка, якого звинуватили в сексуальному насильстві над їхніми дочками.

На підтримку жінки до будівлі Верховного суду штату Колорадо вийшли десятки жінок, повідомляє The Washington Post.

Терапія возз'єднання – це процес, спрямований на відновлення стосунків між батьками та дітьми, які порушилися через розлучення. Її може призначати суддя у сімейних справах, навіть якщо дитина звинуватила одного з батьків у жорстокому поводженні з нею.

Так, 48-річну Рейчел Пікрел-Хокінс покарали за неповагу до суду після того, як вона виступила проти примусової терапії за участі її чоловіка, колишнього сержанта поліції Майкла Хокінса. Його 29 липня звинуватили в сексуальному насильстві над трьома доньками та фізичному насильстві над одним сином.

Тепер Пікрел-Хокінс має з'являтися до в'язниці вихідного дня протягом семи тижнів.

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Водночас адвокат її чоловіка заперечує звинувачення. Він запевняє, що вони "не підкріплені доказами", а Рейчел є "ненадійним свідком" і маніпулює дітьми.

Згідно зі свідченнями під присягою, звинувачення щодо Майкла Хокінса тягнуться майже два десятиліття. Зазначається, що він неодноразово ґвалтував свою рідну дочку і сексуально знущався із доньок дружини від попередніх стосунків, торкаючись їх під білизною.

Його також звинувачують в обмеженні свободи дітей і примусі їх бути свідками або учасниками жорстокого поводження з тваринами.

Наразі Майкл Хокінс залишається під заставою, його контролюють за допомогою електронного браслета.

Під час мітингу біля Верховного суду штату Рейчел заявила, що батьків, які загрузли в боротьбі за опікунство після аб’юзивних стосунків, змушують мовчати.

За словами депутатки від штату Колорадо Мег Фреліх, система ставить на перше місце прагнення батьків, які хочуть відновити зв'язок з дитиною, а не бажання дитини та міркування щодо її безпеки. А деякі консультанти з терапії возз'єднання чинять тиск на дітей, щоб вони примирилися з тим, хто їх скривдив.

"З яких пір біологічний зв’язок означає, що ви повинні рухатися до примирення і прощення? Ми б ніколи не сказали такого жертві сексуального насильства. Але дітям сказали, щоб вони пішли до свого батька і пробачили його", – сказала Фреліх після мітингу.

Нагадаємо, у Британії 37-річна Елла Джанне виграла суд у психотерапевта, який зґвалтував її, називаючи це "терапевтичною практикою".