У США дівчина закінчила школу, майже не навчившись читати і писати: вона судитиметься з містом

19-річна американка Аліша Ортіс подала судовий позов проти міста Гартфорд, місцевого управління освіти та своєї шкільної вчительки через низьку якість освіти, яку отримала в дитинстві.

Дівчина стверджує, що за 12 років навчання у державній школі Гартфорда майже не навчилася читати та писати, пише CNN.

Аліша випустилася зі школи влітку 2024 року. Попри неписьменність дівчини, їй видали атестат з відзнакою.

Історія Аліші Ортіс

Аліша Ортіс народилася у Пуерто-Рико в багатодітній сімʼї. Батьки швидко помітили, що дівчинка має труднощі з навчанням, тож коли Аліші було 5 років, сімʼя переїхала до міста Гартфорд у штаті Коннектикут.

У США батьки сподівалися дати доньці більше можливостей та інклюзивну освіту, але труднощі не припинилися.

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У школі Аліші було важко розпізнавати звуки, числа та літери. У шостому класі її рівень читання відповідав "нормі" для першокласників чи вихованців дитсадка.

Хоч у державній школі Гартфорда була менторка, яка мала допомагати дітям із труднощами, Аліша стверджує, що не отримувала належної підтримки від педагогів та навіть зазнавала знущань з боку вчительки Тільди Сантьяго.

Лише в 11 класі педагоги запропонували дівчинці пройти тестування на дислексію (розлад читання).

Окрім цього, лікарі діагностували у підлітки опозиційно-викличний розлад, тривожний розлад і невизначений розлад комунікації.

Аліша вирішила самостійно шукати спеціальні способи навчання, як-от аудіоуроки та спеціальні застосунки для виконання завдань.

Та, за словами дівчини, вона почала користуватися цим лише у старшій школі, а в усі попередні роки вчителі просто переводили її у наступний клас, незважаючи на її неписьменність.

Зрештою, Аліші вдалося вступити до Університету Коннектикуту на спеціальність "публічне управління".

Дівчина заповнила заяву на вступ і написала есе за допомогою застосунків, які переводять мову в текст. Щоб оплатити навчання – отримала кілька грантів і стипендій.

Тепер Ортіс вимагає у міста компенсацію збитків (сума не розголошується) та закликає до реформ у системі освіти.

Студентка сподівається, що її випадок приверне увагу до проблеми доступності навчання для нейровідмінних дітей.

"Я дуже пристрасна людина і люблю вчитися. Люди забрали у мене цю можливість, а тепер я навчаюся в коледжі і хочу цим скористатися", – сказала Аліша.