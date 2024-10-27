Залишила помирати у валізі: у США жінку визнали винною у вбивстві хлопця під час "гри у хованки"

У Флориді (США) суд присяжних визнав жінку, яка пішла спати, залишивши свого хлопця зачиненим у валізі, винною у вбивстві. Вона не визнала своєї провини.

Як повідомляє AP News, Сара Бун стверджує, що 23 лютого 2020 року вона разом із своїм хлопцем Хорхе Торресом грали в хованки в їхньому будинку. Пара нібито вирішила, що "буде смішно", якщо чоловік залізе у валізу.

Сара Бун демонструє, як відкривала валізу, в якій знайшла тіло хлопця Joe Burbank/Orlando Sentinel/Tribune News Service/Getty Images Адвокат демонструє знімки Сари Бун Joe Burbank/Orlando Sentinel/Tribune News Service/Getty Images

Жінка та чоловік того вечора випивали, тому пізніше Сара пішла спати, думаючи, що її хлопець зможе вибратися з валізи самостійно, розповіла вона правоохоронцям.

Коли зранку наступного дня Сара прокинулася, Хорхе ніде не було. Але потім вона згадала, що востаннє бачила його у валізі. Жінка розстібнула блискавку і виявила свого хлопця нерухомим – чоловік помер.

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Детективи звинуватили американку у вбивстві після того, як знайшли на її телефоні відеозаписи. На роликах чутно, як Хорхе, сидячи у валізі, кричить, що не може дихати.

"Так, це те, що ти робиш, коли душиш мене. Ось що я відчуваю, коли ти мені зраджуєш", – чути голос Сари на одному з відео.

У звіті про розтин померлого йдеться про те, що на його тілі були подряпини на спині та шиї. Крім того, у Хорхе виявили забої плеча, черепа та чола, спричинені ударами тупим предметом, а також поріз біля розбитої губи.

Під час судового засідання Сара Бун зізналася, що випадки насильства між нею та Хорхе, які траплялися раніше, змусили її відчути "загрозу неминучої шкоди". Американка каже, що вона тримала партнера у валізі "з метою самозахисту".

Після арешту Сара Бун кілька разів міняла адвокатів, що сприяло затримці судового розгляду. Вердикт проти жінки винесли через чотири роки після того, як її вперше заарештували.

Очікується, що міру покарання їй оберуть 2 грудня – жінці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Північній Ірандії засудили 26-річного чоловіка, якого звинуватили в шантажі, підбурюванні дітей до сексуальних дій, розповсюдженні непристойних зображень та неумисному вбивстві 12-річної дівчинки зі США.