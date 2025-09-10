У США рівень знань випускників шкіл впав до історичного мінімуму

Національне тестування показало кризу освіти у США: лише третина школярів готові до коледжу

Результати національного тестування у США показали рекордне падіння рівня знань серед випускників шкіл. Бали цьогорічних 12-класників із математики та читання сягнули найнижчих показників з 1969 року.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на результати Національного дослідження освітнього прогресу (NAEP), яке проводили з січня по березень 2024 року серед учнів державних і приватних шкіл.

Нові дані свідчать: рівень знань 12-класників із математики та читання, який знижується вже протягом багатьох років, тепер він сягнув нового мінімуму. Найбільше падіння спостерігається у школярів з низькими балами, тоді як учні з високими досягненнями втримали свій рівень.

Особливо тривожні результати з математики: у 45% старшокласників рівень знань з цього предмета є "нижчим базового". Це означає, що майже половина випускників закінчують школу, не уміючи застосовувати статистичного мислення та не володіючи елементарними навичками роботи з даними, таблицями та графіками.

Для порівняння, результати PISA-2022 засвідчили, що 42% українських підлітків не знають математики на базовому рівні. Лише 58% українських учнів досягли принаймні базового рівня математичної грамотності, а 59% – читацької грамотності.

У читанні американських випускників ситуація також критична – найслабші учні мали середній бал 224, що на 25 пунктів нижче, ніж у їхніх ровесників у 1992 році.

Загалом 35% 12-класників у США показали "достатній" рівень з читання і лише 22% – з математики.

За словами виконувача обов’язків директора Інституту освітніх наук Меттью Солднера, такі результати свідчать, що лише приблизно кожен третій випускник готовий до навчання в коледжі.

У новому тестуванні перевіряли також знання восьмикласників із природничих наук. Результати свідчать, що їхній середній бал знизився порівняно з 2019 роком, нівелювавши прогрес, зафіксований від 2009 року. Це падіння торкнулося як найсильніших учнів, так і найслабших.

Результати американських учнів почали погіршуватися ще до пандемії COVID-19, що серйозно вплинула на освітній процес, і з того часу спад лише триває.

Федеральні посадовці утрималися від пояснень причин падіння результатів. Водночас Метью Солднер припустив, що однією з версій є зменшення кількості тих, хто кидає школу – так у вибірці з’явилося більше слабких учнів.

Тим часом адміністрація Трампа використала ці дані як підтвердження неспроможності системи освіти й навіть зареєструвала указ про закриття Міністерства освіти.

"Саме тому президент Трамп і я виступаємо за повернення контролю над освітою штатам, щоб вони могли впроваджувати інновації та відповідати на потреби кожної школи й кожного учня", – сказала міністерка освіти Лінда Макмагон.

Офіс, який займається проведенням тестів NAEP, цього року зазнав масових скорочень і розірвання контрактів після втручання у Міністерство освіти США Служби DOGE.

Раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю для "Української правди. Життя" назвала неочевидні причини зниження рівня знань українських підлітків