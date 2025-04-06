Залишила плід у смітнику: у США зняли обвинувачення з жінки, яку затримали після викидня

У США зняли обвинувачення з 24-річної жінки, яка після викидня залишила плід у смітнику.

Інцидент трапився наприкінці березня 2025 року, інформує Washington Post.

Тоді близько 6 години ранку працівники невідкладної медичної допомоги прибули на виклик жінки, яка стікала кров'ю. Непритомну американку знайшли в житловому комплексі. Лікарі виявили, що в неї стався викидень на 19 тижні вагітності.

Жінку доставили в лікарню, а в смітнику біля її квартири працівники поліції знайшли плід, який відправили на експертизу.

Згодом американку затримали і пред'явили звинувачення в приховуванні смерті іншої людини та залишенні тіла.

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Зрештою 4 квітня з жінки зняли обвинувачення. Медична експертиза показала, що плід був віком 19 тижнів і не дихав поза утробою матері.

Випадок трапився у штаті Джорджія, де законодавство вимагає, що приховування смерті та залишення тіла передбачає наявність людини, яка "народилася та існувала окремо та незалежно від своєї матері".

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Однак аборти в Джорджії заборонені після шостого тижня вагітності, коли вперше можна виявити електричну активність серця плода і до того, як багато жінок дізнаються про свій стан. Наразі це правило оскаржують у суді.

Також експертиза встановила, що плід не мав ознак життя чи самостійного дихання, а також травм чи інших ознак неприродного позбавлення життя. Правоохоронці встановили, що плід був нежиттєздатним, а викидень стався природним способом.

Окружний прокурор судового округу Тіфтон Патрік Воррен назвав переслідування американки "неприйнятним", а випадок "тривожним і трагічним".

Після інциденту деякі члени громади тиснули на чиновників, аби ті зняли обвинувачення. Водночас деякі схвалювали продовження розслідування.

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"Я не виправдовую те, як повелися з останками, і розумію, що ці дії змусили засмутитися багатьох. Але мій обов'язок полягає не в тому, щоб карати те, що здається неправильним, а в дотриманні закону", – додав прокурор.

Сенаторка штату Джорджія Саллі Гаррел після випадку закликала колег скасувати заборону абортів після шести тижнів вагітності.

"Цей випадок демонструє, що ідея про внутрішньоутробну особистість позбавлена здорового глузду. Вона змушує жінок або оприлюднювати свої найприватніші історії, або приховувати та соромитися природних процесів в організмі", – вважає сенаторка.

Раніше в Польщі примусово помістили в психіатричну лікарню вагітну жінку, яка хотіла зробити аборт, коли дізналася про вади майбутньої дитини.