У Польщі вагітну жінку, яка мала намір зробити аборт, примусово помістили до ізолятора у психлікарні

У Польщі вагітну жінку, яка на пізньому терміні дізналася про вади майбутньої дитини й вирішила зробити аборт, примусово помістили в ізолятор психіатричної лікарні.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Пацієнтка Аніта та її чоловік Мацей вже мають трирічного сина Кшиштофа та не планували другої дитини. Утім, жінка зраділа, коли побачила дві смужки на тесті. Згодом стало відомо, що у сім’ї народиться другий хлопчик. Пара навіть дала йому ім’я – Фелікс (Фелек).

Наприкінці вагітності Аніта дізналася про те, що плід має серйозні вади зі здоров’ям. Раніше лікарі повідомили їй, що у нього легка форма недосконалого остеогенезу – рідкісного генетичного захворювання, яке характеризується аномальною ламкістю кісток.

Подружжя звернулося до відділення гінекології й патології вагітності Центральної клінічної лікарні Медичного університету Лодзі, щоб розглянути можливість переривання вагітності.

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Коли Аніта почала думати про аборт, лікарі проти волі пацієнтки замкнули її в одиночній палаті психіатричного відділення. Вони відмовили їй у перериванні вагітності через "ризики для її фізичного та психічного здоров'я". Жінка не могла залишити медичний заклад за власним бажанням.

"Я почуваюся тут непотрібною, нікому до мене немає діла. Як мені змиритись з невиліковною хворобою моєї дитини?" – йдеться в листі Аніти до лікарів.

Через два дні лікарі та психологи діагностично-обсерваційного відділення зробили висновок, що у випадку Аніти "є показання до переривання вагітності".

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Професор Пьотр Серошевські, завідувач кафедри медицини та гінекології плоду Лодзького медичного університету та президент Польського товариства гінекологів і акушерів, стверджує, що прохання про аборт не супроводжувалося висновком психіатрів про загрозу для матері.

В офіційній відмові лікарі написали, що плід має "видиме вкорочення довгих кісток" і "зменшену кількість амніотичної рідини", утім "немає підстав для переривання вагітності шляхом викликання асистолії у плода" (переривання вагітності шляхом зупинки серцевої діяльності дитини – ред.)

"Плід, незважаючи на вроджену внутрішньоутробну крихкість кісток, перебуває в доброму стані і потенційно здатний до позаутробного життя. Він дихав, його вага була в нормі", – зазначив Пьотр Серошевські.

Тому він запропонував пацієнтці "перервати вагітність" шляхом кесаревого розтину під анестезією з подальшою відмовою від батьківських прав і передачею новонародженого для догляду та обстеження "кваліфікованим державним органам".

Польське товариство гінекологів і акушерів видало власні рекомендації, у яких стверджує, що обов’язком лікарів є "лікувати вагітну жінку", яка має право на аборт. Фахівці припускають, що перед тим, як зробити таку процедуру, "потрібно вичерпати всі терапевтичні можливості".

Попри висновки експертів, лікарня в Лодзі не погодилася провести процедуру, й Аніта була змушена шукати допомоги в іншому місті.

Жінка поїхала до Олєшніци. Вагітність перервали шляхом внутрішньосерцевої ін’єкції, яка зупинила серцебиття плоду. Пологи тривали шість годин.

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Реакція уповноважених осіб

Після розголосу ситуації уповноважений із прав пацієнтів Бартош Хмєлєвець заявив, що "справа викликає багато сумнівів і потребує детального вивчення".

"Ми хочемо вивчити цю справу від початку до кінця. Плануємо інтенсивні дії. У ній порушено багато аспектів, які потребують мого роз’яснення. Ми негайно займемося цією справою", – сказав Хмєлєвець.

На ситуацію відреагувала й міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина.

"У зв’язку з ситуацією, описаною в ЗМІ щодо медичних послуг для пацієнтки у Лодзі, у якої діагностували вроджену ваду плода, я доручила провести перевірку Національному фонду здоров’я (NFZ) та Уповноваженому з прав пацієнтів", – йдеться у повідомленні.