На Хмельниччині чоловік утримував 30 коней у жахливих умовах: поліція розпочала розслідування

На Хмельниччині поліція розслідує справу про жорстоке поводження з кіньми. Про чоловіка, який утримує понад 30 тварин у неналежних умовах, правоохоронцям повідомили жителі Старокостянтинова.

"У ході перевірки на території домогосподарства 65-річного чоловіка виявили, що понад трьом десяткам коней не забезпечено належних умов утримання. Також був виявлений труп однієї з тварин і рештки тварини, яка загинула раніше", – розповіли у поліції Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліція з’ясовує деталі справи.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті 37-річний чоловік знущався з коня та бив його стороннім предметом. Відео зі знущанням потрапило в інтернет, і за справу взялася поліція.

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Відомо, що тварину вилучили та передали у реабілітаційний центр, а щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.