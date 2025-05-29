Погрожували "підірвати" школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу: у Сумах викрили двох юнаків

Для перевірки школи на наявність вибухівки залучили правоохоронців та рятувальників

У Сумах поліція викрила двох неповнолітніх хлопців, які погрожували підірвати школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу.

Одному з них загрожує кримінальна відповідальність, повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Встановлено, що 16-річний юнак діяв у змові зі своїм молодшим приятелем, який створив електронну пошту і від імені знайомої розсилав повідомлення про замінування.

"Юнаки узгодили текст, у якому йшлося про те, що терористичне угрупування замінувало школу чотирма гексогеновими бомбами по 6 кілограмів кожна та вимагали викуп у розмірі 3 мільйонів гривень.

У випадку невиконання умов "школа разом із дітьми підлетить на 20 метрів у небо". При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини", – розповідають деталі справи у прокуратурі.

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На місце виїхали вибухотехніки та поліцейські. Жодної вибухівки, про яку зазначали автори повідомлень, не виявили.

"У результаті їхніх дій було зірвано навчальний процес, залучено значні ресурси поліції, ДСНС та інших служб, що спричинило масштабне відволікання сил і порушення громадського порядку", – додають у пресслужбі поліції Сумщини.

Згодом правоохоронці встановили особи "жартівників". Один з них – 16-річний студент місцевого коледжу. Йому повідомили про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч.2 ст. 259 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру, оскільки він ще не досягнув віку кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в одній зі шкіл Ужгорода п’ятикласник приніс до школи макет міни. Через це евакуювали учнів та персонал.