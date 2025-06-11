У Сумах на банері із загиблими військовими вирізали знак Z: поліція розслідує інцидент

У Сумах на Алеї слави невідомі пошкодили один із банерів на честь загиблих військових, вирізавши на ньому знак Z – символ російської агресії проти України.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він зазначив, що правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Сумської області Володимир Крупецьких розповів, що причетних до нього осіб ще не встановили, пошуки тривають.

Григоров уже дав доручення відновити пошкоджений банер та "прибрати сліди вандалізму".

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"Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв. Кожен такий випадок – це біль для всього суспільства. Але водночас це ще й привід згуртуватися та ще міцніше стояти за свою країну, за правду і за тих, хто віддав за неї життя", – наголосив Олег Григоров.

Раніше на Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів.