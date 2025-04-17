"Герої серед нас": у Сумах нагородили підлітка, який рятував пасажирів автобуса після ракетного удару

У Сумах нагородили 13-річного Кирила Ілляшенка, який рятував людей з автобуса після ракетної атаки

Міська рада Сум нагородила 13-річного Кирила Ілляшенка, який після ракетного удару по місту рятував людей з охопленого вогнем автобуса.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

Кирило отримав відзнаку Сумської міської ради "За заслуги перед містом" III ступеня.

Також хлопцю подарували путівку на двотижневий відпочинок у дитячому таборі в Болгарії.

"Герої серед нас!" – написав Кобзар.

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Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти запустили балістичні ракети по центру Сум. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 34 людини, серед них двоє дітей. Ще понад 119 цивільних отримали поранення.

Під час ракетного удару Кирило разом із мамою їхав на автобусі на тренування. Через вибух у транспорті зайнялася пожежа і двері заблокувалися.

Однак Кирило не розгубився – виліз через вікно й почав допомагати іншим пасажирам вибратися з охопленого вогнем салону автобуса.

Внаслідок атаки хлопець отримав поранення – в його голову влучили три уламки.