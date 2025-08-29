У Сумах засудили жінку, яка намагалася продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів

У Сумах 35-річна жінка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів. Вона проведе за ґратами 4 роки.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Правоохоронці довели, що на початку 2025 року засуджена, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

Згодом, у травні, жінка народила дівчинку.

"Вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади (Сумської області – ред.), запропонувавши оформити фіктивне батьківство. Спочатку сум’янка отримала завдаток у розмірі однієї тисячі доларів, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали в процесуальному порядку", – розповіли у прокуратурі.

У суді обвинувачена визнала свою провину та просила суворо її не карати. На вирок суду вона чекала за ґратами.

Суд визнав 35-річну жінку винною у закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною – злочині, передбаченому частиною 2 статті 15 та частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки.

Раніше у Харкові затримали жінку, яка за 20 тисяч доларів продала двомісячну свою доньку.