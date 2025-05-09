Суд виніс вирок жінці з Дніпра, яка намагалася продати 2-річного сина за мільйон гривень

У Дніпрі до 8 років позбавлення волі засудили 20-річну жінку, яка хотіла продати свого дворічного сина і відкрити бізнес за ці гроші.

Жінку визнали винною у торгівлі людьми, вчиненій стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України), повідомили в Офісі Генпрокурора.

Суд встановив, що жінка знайшла потенційну покупницю та запропонувала їй передати дитину за 1 мільйон гривень.

У прокуратурі розповідали, що жінка не хотіла дбати про малюка, а кошти планувала використати для відкриття власного бізнесу.

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Під час суду жінка провину не визнала. Вона перебуватиме під вартою, поки вирок не набуде сили.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше на Сумщині поліція затримала 35-річну жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину.