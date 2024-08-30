У Таїланді сина іспанського актора засудили за розчленування: перший вирок передбачав страту

У Таїланді сина відомого іспанського актора (другий зліва) засудили за вбивство та розчленування

У Таїланді до довічного ув’язнення за вбивство та розчленування засудили 30-річного кухаря з YouTube та члена відомої іспанської акторської сім’ї Даніеля Санчо Брончало.

Першим його вироком була страта, однак ситуацію змінила співпраця із правоохоронцями, повідомляє Associated Press.

Даніель Санчо Брончало є сином іспанських акторів Родольфо Санчо та Сильвії Брончало. Також він вів кулінарний блог на YouTube.

Вбивство сталося у серпні 2023 року на тайському острові Пханган, відомому своїми рейв-вечірками. Жертва Санчо – 44-річний пластичний хірург з Колумбії Едвін Аррієта Артеага.

Справа набула розголосу, коли сміттярі раптом знайшли розпиляний таз і кишки у 5-кілограмовому мішку з-під добрив.

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Невдовзі після цієї знахідки Санчо повідомив поліції про зникнення Аррієти. Правоохоронці зібрали докази, які вказували на зв’язок між цими двома чоловіками, тому затримали й допитала Санчо.

Поліція розповіла пресі, нібито він зізнався у спланованому вбивстві. Мотивом назвали те, що Аррієта погрожував зганьбити Санчо і його сім'ю, розкривши їхні ймовірні сексуальні стосунки.

Санчо через свого батька та адвокатів заявив, що це була спотворена версія його розповіді поліції й заперечив сексуальний зв’язок з Аррієтою.

Родольфо Санчо після суду LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

Також поліція отримала відео з камер спостереження, на якому Санчо нібито купує ніж, гумові рукавички, мішки для сміття і мийні засоби перед смертю Аррієти.

На суді Даніель Санчо стверджував, що побився з Аррієтою за те, що той намагався його зґвалтувати. Він сказав, що хірург впав під час бійки та вдарився головою об ванну, втратив свідомість, а згодом помер.

Санчо визнав, що розчленував тіло жертви й викинув його частин на суші й у море.

Водночас чоловік не визнав себе винним у навмисному вбивстві та у знищенні паспорта жертви.

"Мені шкода, що було втрачено життя і що батьки втратили сина. Мені шкода, що сім'я не змогла поховати його належним чином. Мені шкода за те, що я зробив після його смерті", – сказав Даніель Санчо на початку суду.

Спочатку йому винесли вирок у вигляді страти, але за співпрацю зі слідством замінили його на довічне ув’язнення. Також суд зобов'язав Санчо виплатити понад 125 тисяч доларів компенсації родині жертви.

Водночас його батько, Родольфо Санчо, після винесення вироку заявив, що він має намір "продовжувати боротися".

Після кількох років ув’язнення Даніель Санчо зможе подати заяву на репатріацію для відбування решти терміну ув'язнення на батьківщині.

Нагадаємо, у Великій Британії колишній неонатальній медсестрі Люсі Летбі призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі за спробу вбивства недоношеної дитини. Це її п’ятнадцятий довічний вирок за вбивства немовлят і замахи на життя новонароджених.