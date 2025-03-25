Можуть жити до 3 тисяч років: у Танзанії знайшли вид дерев, діаметр стовбура яких сягає майже 3 метрів

У Танзанії знайшли новий вид дерев, які можуть жити до 3 тисяч років

У Танзанії вчені виявили новий вид велетенських дерев, які можуть жити до 3 тисяч років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Phytotaxa, пише IFLScience.

Новий вид знайшли у тропічних лісах в горах Удзунгва. Його назвали Tessmannia princeps. У перекладі латини princeps означає "найвидатніший", що вказує на особливість розташування дерева – над рештою пологу тропічного лісу.

T. princeps сягає приблизно 35-40 метрів заввишки, а діаметр його стовбуру дорівнює 2,7 метра.

Діаметр стовбура T. princeps складає 2,7 метра Bianchi et al./Phytotaxa

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Коли вчені досліджували знайдене дерево, вони нарахували від 12 до 15 кілець лише в одному сантиметрі деревини, взятому із серцевини. Це вказує на те, що вік великих представників виду може сягати 2-3 тисяч років.

Якщо інші методи підтвердять це первинне вимірювання, то деякі T. princeps могли рости ще до заснування Риму.

Новий вид також має цікавий спосіб розсіювання – балістичний. Його насіння буквально викидається зі стручків.

T. princeps у порівнянні з людиною Bianchi et al./Phytotaxa

Дослідники знайшли близько 100 зрілих дерев у двох популяціях, які ростуть близько одна до одної. Зважаючи на те, що T. princeps росте повільно, вчені пропонують внести вид до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

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