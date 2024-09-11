У бабаків "новосілля": ще 18 пухнастиків оселилися у Тарутинському степу

У Тарутинському степу на Одещині оселилися ще 18 червонокнижних степових бабаків.

Гризуни, яких повернули в ці краї у 2020 році, вже створили колонії та народили дитинчат.

"Новосельці" вже долучилися до них і почуваються добре, повідомили організації Rewilding Ukraine та Rewilding Europe.

"Наша команда успішно випустила в степ другу групу степових бабаків, щоб створити процвітаючу популяцію виду в цьому регіоні", – написали українські природоохоронці.

Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev/Rewilding Europe

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Тарутинський степ площею 5200 гектарів – одна з останніх і найкраще збережених ділянок степу в Україні та Європі. Він славиться розлогими трав'янистими рівнинами, які є прихистком для багатьох тварин і рослин (зокрема тих, яким загрожує зникнення).

Наступного року вчені планують випустити ще більше бабаків, щоб створити стабільну популяцію на цій природоохоронній території.

Навіщо переселяти бабаків?

Бабаки – не тільки кумедні тварини, а й дуже корисні жителі степу. Ці гризуни відіграють важливу роль у відновленні його екосистеми, сприяють збагаченню біорізноманіття та доповнюють харчові ланцюги.

"Бабаки допомагають підтримувати здорове степове середовище завдяки своїм норам", – пояснює керівник відділу ландшафтів Rewilding Europe Делі Сааведра.

Дослідники кажуть, що Тарутинський степ "оживає" завдяки постійним зусиллям із відновлення популяцій тварин (ревайлдингу).

"З кожним випуском ми наближаємося до відродження природних процесів в одній з останніх і найкраще збережених степових ділянок України та Європи.

Він також може стати розплідником для бабаків та інших диких тварин, допомагаючи зусиллям післявоєнного відновлення природи по всій країні", – кажуть у Rewilding Ukraine.

Нагадаємо, раніше природоохоронці показали колонію бабаків у Буджацьких степах на Одещині.